Цена горючего на АЗС

По состоянию на 3 декабря 2021 года цена топлива, согласно данным ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", выглядят следующим образом:

средняя стоимость бензина А-92 – 30,09 гривны за литр,

бензина А-95 – 30,86 гривны за литр.

Обратите внимание Цена топлива может снизиться более чем на гривну: новая предельная цена Минэкономики

Напомним , что 2 декабря Минэкономики обновило предельные цены на горючее и снизило их на 1,17 гривны за литр для бензина и на 56 копеек за литр для дизельного горючего. Обычно после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и снижают после их уменьшения.

На сети заправок SOCAR цена снизилась:

на бензин от 1,27 до 1,50 гривны за литр,

на ДТ (дизельное топливо) – на 1 гривну, до 33,98 гривны за литр.

На заправках KLO горючее изменилось в цене следующим образом:

А-92 подешевел на 1,3 гривны за литр, до 30,19 гривны за литр,

А-95 – на 1,1 гривны за литр, до 30,69 гривны за литр,

ДТ – на 86 копеек за литр, до 29,79 гривны за литр.

На станциях UPG топливо подешевело на 1,2 – 1,3 гривны за литр, а именно:

А-95 снизилась до 29,50 гривны за литр,

А-92 – до 30 гривен за литр,

ДТ подешевело на 60 копеек, до 28,30 гривны за литр.

Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения "Параллель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "БРСМ-Нефть", "Укргаздобыча", AMIC и другие.

Государственное регулирование цен: коротко