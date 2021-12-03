Цена горючего на АЗС
По состоянию на 3 декабря 2021 года цена топлива, согласно данным ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", выглядят следующим образом:
- средняя стоимость бензина А-92 – 30,09 гривны за литр,
- бензина А-95 – 30,86 гривны за литр.
Обратите внимание Цена топлива может снизиться более чем на гривну: новая предельная цена Минэкономики
На сети заправок SOCAR цена снизилась:
- на бензин от 1,27 до 1,50 гривны за литр,
- на ДТ (дизельное топливо) – на 1 гривну, до 33,98 гривны за литр.
На заправках KLO горючее изменилось в цене следующим образом:
- А-92 подешевел на 1,3 гривны за литр, до 30,19 гривны за литр,
- А-95 – на 1,1 гривны за литр, до 30,69 гривны за литр,
- ДТ – на 86 копеек за литр, до 29,79 гривны за литр.
На станциях UPG топливо подешевело на 1,2 – 1,3 гривны за литр, а именно:
- А-95 снизилась до 29,50 гривны за литр,
- А-92 – до 30 гривен за литр,
- ДТ подешевело на 60 копеек, до 28,30 гривны за литр.
Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения "Параллель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "БРСМ-Нефть", "Укргаздобыча", AMIC и другие.
Государственное регулирование цен: коротко
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
- В последний раз Минэкономики обновляло предельную цену на горючее 2 декабря. Больше об этом, читайте здесь.