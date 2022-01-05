Цена бензина резко выросла: какая стоимость горючего на АЗС

После того как Министерство экономики обнародовало новую предельную цену на горючее, розничная цена литра бензина прибавила в стоимости. Однако автогаз наоборот подешевел против предыдущего торгового дня.

Цена топлива 5 января 2022 года

Данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Как изменились розничные цены на АЗС 5 января, рассказываем дальше.

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Средняя цена горючего на АЗС

Бензин А-92 – 29,77 гривны за литр, подорожал на 0,33 гривны.

– 29,77 гривны за литр, подорожал на 0,33 гривны. Бензин А-95 – 30,56 гривны за литр (+0,35 гривны).

– 30,56 гривны за литр (+0,35 гривны). Дизельное топливо ( ДП ) – 29,61 гривны за литр (+0,21 гривны).

) – 29,61 гривны за литр (+0,21 гривны). Автогаз – 19,03 гривны за литр, подешевел на 1 копейку.

31,97 гривны, а ДТ– 30,82. Больше об этом рассказывали здесь.

Розничные цены на бензин А-95 5 января 2022 года

, что 4 января 2022 года Минэкономики установило новые предельные цены на топливо, поэтому цена литры бензина не может превышать

Розничные цены на бензин А-95 5 января 2022 года / Скриншот "РБК-Украина"

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.

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