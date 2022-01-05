Цена топлива 5 января 2022 года
Данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Как изменились розничные цены на АЗС 5 января, рассказываем дальше.
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Средняя цена горючего на АЗС
- Бензин А-92 – 29,77 гривны за литр, подорожал на 0,33 гривны.
- Бензин А-95 – 30,56 гривны за литр (+0,35 гривны).
- Дизельное топливо (ДП) – 29,61 гривны за литр (+0,21 гривны).
- Автогаз – 19,03 гривны за литр, подешевел на 1 копейку.
Розничные цены на бензин А-95 5 января 2022 года
Розничные цены на бензин А-95 5 января 2022 года / Скриншот "РБК-Украина"
Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.