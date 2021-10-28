Цена бензина продолжает расти: какая стоимость топлика на АЗС
28 октября 2021 , 16:24Читати новину українською
Источник:enkorr.ua
Розничные цены топлива выросли в пределах 1 гривны за литр за два дня (27 – 28 октября). Как изменилась стоимость топлива на разных АЗС, рассказываем дальше.
Цена горючего на АЗС
На станциях "Кворума" все виды топлива подорожали на 0,6 гривны за литр.
- Цена на А-95 выросла до 31,85 гривны за литр.
- А-92 – до 30,55 гривны за литр.
- На ГП – до 30,45 гривны за литр.
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В сети "Авантаж 7" на 0,5 гривны за литр выросли цены на бензин:
- А-95 подорожал до 30,45 гривны за литр,
- А-92 – до 29,45 гривны за литр.
Государственное регулирование цен
- Министерство экономики Украины 22 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 гривны за литр, а ДТ – 25,07 гривны за литр, на основании которых исчисляется предельная цена реализации топлива на АЗС.
- С 15 мая 2021 года в Украине было введено государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.
- Расчеты осуществляет НАК "Нафтогаз Украины" и трижды в месяц представляет данные Министерству экономики.
- Кабмин установил максимальную розничную цену. Он составляет 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.