Цена горючего на АЗС

На станциях "Кворума" все виды топлива подорожали на 0,6 гривны за литр.

  • Цена на А-95 выросла до 31,85 гривны за литр.
  • А-92 – до 30,55 гривны за литр.
  • На ГП – до 30,45 гривны за литр.

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В сети "Авантаж 7" на 0,5 гривны за литр выросли цены на бензин:

  • А-95 подорожал до 30,45 гривны за литр,
  • А-92 – до 29,45 гривны за литр.

Государственное регулирование цен

  • Министерство экономики Украины 22 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 гривны за литр, а ДТ – 25,07 гривны за литр, на основании которых исчисляется предельная цена реализации топлива на АЗС.
  • С 15 мая 2021 года в Украине было введено государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.
  • Расчеты осуществляет НАК "Нафтогаз Украины" и трижды в месяц представляет данные Министерству экономики.
  • Кабмин установил максимальную розничную цену. Он составляет 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.