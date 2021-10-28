Цена горючего на АЗС

На станциях "Кворума" все виды топлива подорожали на 0,6 гривны за литр.

Цена на А-95 выросла до 31,85 гривны за литр.

А-92 – до 30,55 гривны за литр.

На ГП – до 30,45 гривны за литр.

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В сети "Авантаж 7" на 0,5 гривны за литр выросли цены на бензин:

А-95 подорожал до 30,45 гривны за литр,

А-92 – до 29,45 гривны за литр.

Такие сети как KLO, "БРСМ-Нефть", "Татнефть-АЗС-Украина", Mango и Motto повысили цены в пределах 0,1 – 1 гривны за литр.

Государственное регулирование цен