Цена бензина продолжает расти: какая стоимость топлива на АЗС
1 июля 2021 , 16:59Читати новину українською
Источник:"РБК–Украина"
Цена топлива в Украине выросла по состоянию на 1 июля 2021 против предыдущего торгового дня. Стоимость газа и бензина выросла на 1 копейку.
Стоимость топлива в Украине
О дальнейшем росте цен на топливо издание пишет со ссылкой на информацию "Консалтинговой группы А-95".
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Средние розничные цены на бензин 1 июля составляют:
- бензин А-95 стоит 29,75 гривны за литр;
- бензин А-92 – 29,75 гривны за литр;
- дизельное топливо – 28,22 гривны за литр;
- автогаз – 15,37 гривны за литр.
Розничные цены на бензин А-95 в Украине / Скриншот с сайта "РБК-Украина"
Государственное регулирование розничных цен на топливо
- 15 мая в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.
- Кабинет Министров своим постановлением определил максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
- Согласно последним расчетам, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривны за литр, дизеля – 29,23 гривны за литр.