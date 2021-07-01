Стоимость топлива в Украине

О дальнейшем росте цен на топливо издание пишет со ссылкой на информацию "Консалтинговой группы А-95" .

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Средние розничные цены на бензин 1 июля составляют:

бензин А-95 стоит 29,75 гривны за литр;

29,75 бензин А-92 – 29,75 гривны за литр;

дизельное топливо – 28,22 гривны за литр;

– автогаз – 15,37 гривны за литр.

Розничные цены на бензин А-95 в Украине / Скриншот с сайта "РБК-Украина"

Государственное регулирование розничных цен на топливо