Стоимость топлива в Украине

О дальнейшем росте цен на топливо издание пишет со ссылкой на информацию "Консалтинговой группы А-95".

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Средние розничные цены на бензин 1 июля составляют:

  • бензин А-95 стоит 29,75 гривны за литр;
  • бензин А-92 – 29,75 гривны за литр;
  • дизельное топливо 28,22 гривны за литр;
  • автогаз 15,37 гривны за литр.

Розничные цены на бензин А-95 в Украине / Скриншот с сайта "РБК-Украина"

Государственное регулирование розничных цен на топливо

  • 15 мая в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.
  • Кабинет Министров своим постановлением определил максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
  • Согласно последним расчетам, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривны за литр, дизеля – 29,23 гривны за литр.