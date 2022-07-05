Цена горючего на АЗС 5 июля

Средняя розничная цена литра горючего на разных АЗС, как передает "Минфин", выглядит следующим образом:

  • Бензин А-95 – 50,61 гривны;
  • Бензин А-92 – 50,30 гривны;
  • Дизельное топливо – 56,49 гривны;
  • Автогаз – 37,78 гривны.

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Ситуация на рынке горючего

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что ситуация на рынке горючего в Украине улучшилась, однако, чтобы больше не возникало дефицита на АЗС, нужно продолжать увеличивать объемы импорта.

По мнению эксперта, основным шагом, который позволил "разрядить" ситуацию на рынке горючего в Украине, стала отмена государственного регулирования цен. Также он отметил, что впереди Украину ждут пиковые месяцы по объему потребления горючего – август – сентябрь. Так что расслабляться рано.

Очереди на АЗС исчезают

Напомним, что еще в конце июня эксперты рассказывали, что дефицит горючего на АЗС исчезает, а соответственно и очереди. Вместе с тем глава комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предупреждал, что в Киеве и в восточной части страны еще бывают очереди. Однако процесс по насыщению украинского рынка нефтепродуктами уже начат, и в июле ситуация уже может нормализоваться.

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