Цена горючего на АЗС 5 июля

Средняя розничная цена литра горючего на разных АЗС, как передает "Минфин", выглядит следующим образом:

Бензин А-95 – 50,61 гривны;

– 50,61 гривны; Бензин А-92 – 50,30 гривны;

– 50,30 гривны; Дизельное топливо – 56,49 гривны;

– 56,49 гривны; Автогаз – 37,78 гривны.

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Автогаз дешевеет Обратите внимание, что цена автогаза продолжает падать. С 1 по 4 июля средняя цена снизилась на 1,22 гривны за литр благодаря тому, что некоторые АЗС существенно снизили цену от 0,5 до 5 гривны за литр. Вчера запорожская сеть ZOG предлагала самую низкую цену – 37 гривен за литр. Сегодня цена снизилась еще на 50 копеек и составляет 36,50 гривны за литр. Также стабилизировалась цена дизельного горючего и продолжает снижаться, правда, медленнее, чем автогаза. Детальнее с динамикой изменения средней цены на разное топливо можно ознакомиться в инфографике.

Ситуация на рынке горючего

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что ситуация на рынке горючего в Украине улучшилась, однако, чтобы больше не возникало дефицита на АЗС, нужно продолжать увеличивать объемы импорта.

По мнению эксперта, основным шагом, который позволил "разрядить" ситуацию на рынке горючего в Украине, стала отмена государственного регулирования цен. Также он отметил, что впереди Украину ждут пиковые месяцы по объему потребления горючего – август – сентябрь. Так что расслабляться рано.

Очереди на АЗС исчезают

Напомним, что еще в конце июня эксперты рассказывали, что дефицит горючего на АЗС исчезает, а соответственно и очереди. Вместе с тем глава комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предупреждал, что в Киеве и в восточной части страны еще бывают очереди. Однако процесс по насыщению украинского рынка нефтепродуктами уже начат, и в июле ситуация уже может нормализоваться.

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