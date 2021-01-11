В Украине выросли цены на топливо за выходные: какова его стоимость на АЗС
Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива на выходных – с 6 по 11 января. Да, горючее подорожало от минимальных 8 до максимальных 84 копеек за литр.
Как выросла стоимость бензина и дизельного топлива на различных украинских АЗС – читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.
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"Татнефть-АЗС-Украина"
Все виды горючего на автозаправках "Татнефть-АЗС-Украина" подорожали от 84 до 96 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 22,74 гривны за литр;
- А-95 – до 23,88 гривны за литр;
- дизтопливо – до 23,52 гривны за литр.
KLO
Все виды горючего на автозаправках KLO подорожали от 40 до 50 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал на 50 копеек за литр;
- А-95 – до 27,39 гривны за литр;
- дизтопливо – до 25,79 гривны за литр.
Marshal
Все виды горючего на автозаправках Marshal подорожали на 30 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 22 гривен за литр;
- А-95 – до 23 гривен за литр;
- дизтопливо – до 21 гривны за литр.
UPG
На автозаправках UPG только дизтопливо подорожало на 30 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 стоит 24,1 гривны за литр;
- А-95 – 25,1 гривен за литр;
- дизтопливо – 13,4 гривны за литр.
"Укргаздобыча"
На автозаправках "Укргаздобыча" бензин подорожал на 20 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 23,7 гривны за литр;
- А-95 – до 24,7 гривны за литр;
- дизтопливо – до 23,5 гривны за литр.
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"БРСМ-Нафта"
На автозаправках "БРСМ-Нафта" только дизтопливо подорожало на 24 копейки.
- Бензин марки А-92 стоит 22,77 гривны за литр;
- А-95 – 23,77 гривны за литр;
- дизтопливо – 22,27 гривны за литр.
Mango
Все виды горючего на автозаправках Mango подорожали на 10 копеек.
- Бензин марки А-92 стоит 22,69 гривны за литр;
- А-95 – 23,69 гривны за литр;
- дизтопливо – 22,29 гривны за литр.
Motto
На автозаправках Motto только дизтопливо подорожало на 15 копеек.
- Бензин марки А-92 стоит 22,5 гривны за литр;
- А-95 – 23,5 гривны за литр;
- дизтопливо – 22,23 гривны за литр.
OKKO
На автозаправках OKKO цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 27,99 гривны за литр;
- А-95 – 28,99 гривны за литр;
- дизтопливо – 27,99 гривны за литр.
WOG
На автозаправках WOG цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 27,99 гривны за литр;
- А-95 – 28,99 гривны за литр;
- дизтопливо – 27,99 гривны за литр.
"Авиас"
На автозаправках "Авиас" цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;
- А-95 – 22,95 гривны за литр;
- дизтопливо – 23 грн за литр.
"Укрнафта"
На автозаправках "Укрнафта" цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;
- А-95 – 23 гривны за литр;
- дизтопливо – 23 грн за литр.
AMIC
На автозаправках AMIC цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 25,94 гривны за литр;
- А-95 – 26,94 гривны за литр;
- дизтопливо – 25,91 гривны за литр.
Shell
На автозаправках Shell цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 25,79 гривны за литр;
- А-95 – 27,45 гривны за литр;
- дизтопливо – 26,54 гривны за литр.
Socar
На автозаправках Socar цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 28,48 гривны за литр;
- А-95 – 29,48 гривны за литр;
- дизтопливо – 28,98 гривны за литр.
Glusco
На автозаправках Glusco цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 24,75 гривны за литр;
- А-95 – 26,75 гривны за литр;
- дизтопливо – 25,75 гривны за литр.
"Автотранс"
На автозаправках "Автотранс" цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 24,98 гривны за литр;
- А-95 – 25,98 гривны за литр;
- дизтопливо – 24,48 гривны за литр.
"Параллель"
На автозаправках "Параллель" цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 27,58 гривны за литр;
- А-95 – 28,58 гривны за литр;
- дизтопливо – 27,58 гривны за литр.
Chipo
На автозаправках Chipo цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 23,86 гривны за литр;
- А-95 – 24,86 гривны за литр;
- дизтопливо – 23,12 гривны за литр.
"Авантаж 7"
На автозаправках "Авантаж 7" цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 22,45 гривны за литр;
- А-95 – 23,45 гривны за литр;
- дизтопливо – 21,85 гривны за литр.
SUN OIL
На автозаправках SUN OIL цены на топливо не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 22,28 гривны за литр;
- А-95 – 23,28 гривны за литр;
- дизтопливо – 22,38 гривны за литр.
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