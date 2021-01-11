Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива на выходных – с 6 по 11 января. Да, горючее подорожало от минимальных 8 до максимальных 84 копеек за литр.

Как выросла стоимость бензина и дизельного топлива на различных украинских АЗС – читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.

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"Татнефть-АЗС-Украина"

Все виды горючего на автозаправках "Татнефть-АЗС-Украина" подорожали от 84 до 96 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 22,74 гривны за литр;

А-95 – до 23,88 гривны за литр;

дизтопливо – до 23,52 гривны за литр.

KLO

Все виды горючего на автозаправках KLO подорожали от 40 до 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал на 50 копеек за литр;

А-95 – до 27,39 гривны за литр;

дизтопливо – до 25,79 гривны за литр.

Marshal

Все виды горючего на автозаправках Marshal подорожали на 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 22 гривен за литр;

А-95 – до 23 гривен за литр;

дизтопливо – до 21 гривны за литр.

UPG

На автозаправках UPG только дизтопливо подорожало на 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 24,1 гривны за литр;

А-95 – 25,1 гривен за литр;

дизтопливо – 13,4 гривны за литр.

"Укргаздобыча"

На автозаправках "Укргаздобыча" бензин подорожал на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,7 гривны за литр;

А-95 – до 24,7 гривны за литр;

дизтопливо – до 23,5 гривны за литр.

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"БРСМ-Нафта"

На автозаправках "БРСМ-Нафта" только дизтопливо подорожало на 24 копейки.

Бензин марки А-92 стоит 22,77 гривны за литр;

А-95 – 23,77 гривны за литр;

дизтопливо – 22,27 гривны за литр.

Mango

Все виды горючего на автозаправках Mango подорожали на 10 копеек.

Бензин марки А-92 стоит 22,69 гривны за литр;

А-95 – 23,69 гривны за литр;

дизтопливо – 22,29 гривны за литр.

Motto

На автозаправках Motto только дизтопливо подорожало на 15 копеек.

Бензин марки А-92 стоит 22,5 гривны за литр;

А-95 – 23,5 гривны за литр;

дизтопливо – 22,23 гривны за литр.

OKKO

На автозаправках OKKO цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 27,99 гривны за литр;

А-95 – 28,99 гривны за литр;

дизтопливо – 27,99 гривны за литр.

WOG

На автозаправках WOG цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 27,99 гривны за литр;

А-95 – 28,99 гривны за литр;

дизтопливо – 27,99 гривны за литр.

"Авиас"

На автозаправках "Авиас" цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 23 грн за литр.

"Укрнафта"

На автозаправках "Укрнафта" цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;

А-95 – 23 гривны за литр;

дизтопливо – 23 грн за литр.

AMIC

На автозаправках AMIC цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 25,94 гривны за литр;

А-95 – 26,94 гривны за литр;

дизтопливо – 25,91 гривны за литр.

Shell

На автозаправках Shell цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 25,79 гривны за литр;

А-95 – 27,45 гривны за литр;

дизтопливо – 26,54 гривны за литр.

Socar

На автозаправках Socar цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 28,48 гривны за литр;

А-95 – 29,48 гривны за литр;

дизтопливо – 28,98 гривны за литр.

Glusco

На автозаправках Glusco цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,75 гривны за литр;

А-95 – 26,75 гривны за литр;

дизтопливо – 25,75 гривны за литр.

"Автотранс"

На автозаправках "Автотранс" цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,98 гривны за литр;

А-95 – 25,98 гривны за литр;

дизтопливо – 24,48 гривны за литр.

"Параллель"

На автозаправках "Параллель" цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 27,58 гривны за литр;

А-95 – 28,58 гривны за литр;

дизтопливо – 27,58 гривны за литр.

Chipo

На автозаправках Chipo цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,86 гривны за литр;

А-95 – 24,86 гривны за литр;

дизтопливо – 23,12 гривны за литр.

"Авантаж 7"

На автозаправках "Авантаж 7" цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22,45 гривны за литр;

А-95 – 23,45 гривны за литр;

дизтопливо – 21,85 гривны за литр.

SUN OIL

На автозаправках SUN OIL цены на топливо не изменились.