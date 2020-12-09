Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива 9 декабря. Так, топливо за день подорожало от минимальных 2 до максимальных 99 копеек за литр.

Как выросла стоимость бензина и дизельного топлива на разных АЗС – читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.

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Socar

Все виды горючего на автозаправках Socar подорожали на 99 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 27,98 гривны за литр;

А-95 – до 28,98 гривны за литр;

дизтопливо – до 27,98 гривны за литр.

"Укр-Петроль"

Все виды топлива на автозаправках "Укр – Петроль" подорожали на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 22,3 гривны за литр;

А-95 – до 22,8 гривны за литр;

дизтопливо – до 22,8 гривны за литр.

Shell

Все виды топлива на автозаправках Shell подорожали от 30 до 40 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,44 гривны за литр;

А-95 – до 26,51 гривны за литр;

дизтопливо – до 24,96 гривны за литр.

"Кворум"

Все виды топлива на автозаправках "Кворум" подорожали на 35 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,85 гривны за литр;

А-95 – до 24,75 гривны за литр;

дизтопливо – до 23,75 гривны за литр.

"Фактор"

На автозаправках "Фактор" подорожало только дизтопливо – на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 21,8 гривны за литр;

А-95 – 22,8 гривны за литр;

дизтопливо – 20,3 гривны за литр.

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Mango

На автозаправках Mango подорожало только дизтопливо – на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 21,99 гривны за литр;

А-95 – 22,99 гривны за литр;

дизтопливо – 21,19 гривны за литр.

Motto

На автозаправках Motto топливо подорожало от 3 до 7 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 21,86 гривны за литр;

А-95 – 22,86 гривны за литр;

дизтопливо – 21,03 гривны за литр.

OKKO

Цены на топливо на автозаправках OKKO не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривны за литр;

А-95 – 27,99 гривны за литр;

дизтопливо – 26,99 гривны за литр.

WOG

Цены на топливо на автозаправках WOG не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривны за литр;

А-95 – 27,99 гривны за литр;

дизтопливо – 26,99 гривны за литр.

"Авиас"

Цены на топливо на автозаправках "Авиас" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

"Укрнфта"

Цены на топливо на автозаправках "Укрнфта" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;

А-95 – 23 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

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AMIC

Цены на топливо на автозаправках AMIC не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,82 гривны за литр;

А-95 – 25,82 гривны за литр;

дизтопливо – 24,55 гривны за литр.

"БРСМ – Нафта"

Цены на топливо на автозаправках "БРСМ – Нафта" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22,29 гривны за литр;

А-95 – 23,29 гривны за литр;

дизтопливо – 20,99 гривны за литр.

Glusco

Цены на топливо на автозаправках Glusco не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,55 гривны за литр;

А-95 – 25,55 гривны за литр;

дизтопливо – 24,55 гривны за литр.

KLO

Цены на топливо на автозаправках KLO не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,99 гривны за литр;

А-95 – 25,99 гривны за литр;

дизтопливо – 24,69 гривны за литр.

"Автотранс"

Цены на топливо на автозаправках "Автотранс" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,48 гривны за литр;

А-95 – 25,48 гривны за литр;

дизтопливо – 23,98 гривны за литр.

UPG

Цены на топливо на автозаправках UPG не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,6 гривны за литр;

А-95 – 24,6 гривны за литр;

дизтопливо – 22,6 гривны за литр.

"Параллель"

Цены на топливо на автозаправках "Параллель" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,32 гривны за литр;

А-95 – 27,32 гривны за литр;

дизтопливо – 26,32 гривны за литр.

BVS

Цены на топливо на автозаправках BVS не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,59 гривны за литр;

А-95 – 24,69 гривни за литр;

дизтопливо – 23,39 гривны за литр.

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Chipo

Цены на топливо на автозаправках Chipo не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,04 гривны за литр;

А-95 – 24,04 гривны за литр;

дизтопливо – 22,5 гривны за литр.

"Авантаж 7"

Цены на топливо на автозаправках "Авантаж 7" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 21,02 гривны за литр.

SUN OIL

Цены на топливо на автозаправках SUN OIL не изменились.