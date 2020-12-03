В Украине выросли цены на топливо 3 декабря: какова его стоимость на АЗС
Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива 3 декабря. Так, топливо подорожало от 10 до 50 копеек за литр.
Какова сейчас стоимость бензина и дизельного топлива на разных АЗС – читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.
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"Параллель"
Все виды топлива на автозаправках "Параллель" подорожали на 50 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 26,08 гривны за литр;
- А – 95-до 27,07 гривны за литр;
- дизтопливо - до 26,08 гривны за литр.
Route 20
Все виды топлива на автозаправках Route 20 подорожали на 50 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 23,4 гривны за литр;
- А-95 - до 24,4 гривны за литр;
- дизтопливо - до 23,4 гривны за литр.
SUN OIL
Все виды топлива на автозаправках SUN OIL подорожали на 10 – 43 копейки за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 21,78 гривны за литр;
- А – 95-до 22,78 гривны за литр;
- дизтопливо - до 21,96 гривны за литр.
Luxwen
Все виды топлива на автозаправках Luxwen подорожали на 40 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 23,19 гривны за литр;
- А – 95-до 23,69 гривны за литр;
- дизтопливо - до 24,19 гривны за литр.
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"Фактор"
Все виды топлива на автозаправках "Фактор" подорожали на 30 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 21,8 гривны за литр;
- А-95 - до 22,8 гривны за литр;
- дизтопливо - до 19,7 гривны за литр.
OKKO
Цены на топливо на автозаправках OKKO не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 26,49 гривны за литр;
- А-95 – 27,49 гривны за литр;
- дизтопливо – 26,49 гривны за литр.
WOG
Цены на топливо на автозаправках WOG не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 26,49 гривны за литр;
- А-95 – 27,49 гривны за литр;
- дизтопливо – 26,49 гривны за литр.
"Авиас"
Цены на топливо на автозаправках "Авиас" не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;
- А – 95-22,95 гривны за литр;
- дизтопливо – 23 гривны за литр.
"Укрнафта"
Цены на топливо на автозаправках "Укрнафта" не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;
- А-95 – 23 гривны за литр;
- дизтопливо – 23 гривны за литр.
AMIC
Цены на топливо на автозаправках AMIC не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 24,46 гривны за литр;
- А-95 – 25,46 гривны за литр;
- дизтопливо – 23,86 гривны за литр.
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Shell
Цены на топливо на автозаправках Shell не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 23,94 гривны за литр;
- А-95 – 26,01 гривны за литр;
- дизтопливо – 24,36 гривны за литр.
Socar
Цены на топливо на автозаправках Socar не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривны за литр;
- А-95 – 27,99 гривны за литр;
- дизтопливо – 26,99 гривны за литр.
"БРСМ-Нафта"
Цены на топливо на автозаправках "БРСМ-Нафта" почти не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 22,29 гривны за литр;
- А-95 – 23,29 гривны за литр;
- дизтопливо – подорожало на 3 копейки – 20,38 гривны за литр.
Glusco
Цены на топливо на автозаправках Glusco не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 23,15 гривны за литр;
- А-95 – 25,15 гривны за литр;
- дизтопливо – 24,15 гривны за литр.
KLO
Цены на топливо на автозаправках KLO не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 24,49 гривны за литр;
- А-95 – 25,49 гривны за литр;
- дизтопливо – 24,19 гривны за литр.
"Автотранс"
Цены на топливо на автозаправках "Автотранс" не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 23,98 гривны за литр;
- А-95 – 24,98 гривны за литр;
- дизтопливо – 23,48 гривны за литр.
UPG
Цены на топливо на автозаправках UPG не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 23,4 гривны за литр;
- А-95 – 24,4 гривны за литр;
- дизтопливо – 22,4 гривны за литр.
BVS
Цены на топливо на автозаправках BVS не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 23,29 гривны за литр;
- А-95 – 24,29 гривны за литр;
- дизтопливо – 23,09 гривны за литр.
Chipo
Цены на топливо на автозаправках Chipo не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 22,74 гривны за литр;
- А-95 – 23,74 гривны за литр;
- дизтопливо – 22,2 гривны за литр.
"Авантаж 7"
Цены на топливо на автозаправках "Авантаж 7" не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;
- А – 95-22,95 гривны за литр;
- дизтопливо – 21,02 гривны за литр.
Mango
Цены на топливо на автозаправках Mango не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 21,89 гривны за литр;
- А-95 – 22,89 гривны за литр;
- дизтопливо – 20,59 гривны за литр.
Motto
Цены на топливо на автозаправках Mango почти не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 21,68 гривны за литр;
- А-95 – 22,75 гривны за литр;
- дизтопливо – подорожало на 10 копеек – до 20,65 гривны за литр.
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