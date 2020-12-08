Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива 8 декабря. Так, горючее за день подорожало из минимальных 3 до максимальных 50 копеек за литр.

Как выросла стоимость бензина и дизельного топлива на различных украинских АЗС - читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.

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OKKO

Почти все виды горючего на автозаправках OKKO подорожали на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 26,99 гривен за литр;

А-95 – до 27,99 гривен за литр;

дизтопливо – 26,99 гривен за литр.

"Овис"

Все виды горючего на автозаправках "Овис" подорожали на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 22,92 гривен за литр;

А-95 - до 23,8 гривен за литр;

дизтопливо – до 22,1 гривен за литр.

Glusco

Все виды горючего на автозаправках Glusco подорожали на 40 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,55 гривен за литр;

А-95 – до 25,55 гривен за литр;

дизтопливо – до 24,55 гривен за литр.

BVS

Все виды горючего на автозаправках BVS подорожали от 30 до 40 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,59 гривен за литр;

А-95 – до 24,69 гривен за литр;

дизтопливо – до 23,39 гривен за литр.

AMIC

Все виды горючего на автозаправках AMIC подорожали на 34 – 36 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,82 гривен за литр;

А-95 – до 25,82 гривен за литр;

дизтопливо – до 24,55 гривен за литр.

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Chipo

Все виды горючего на автозаправках Chipo подорожали на 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,04 гривен за литр;

А-95 – до 24,04 гривен за литр;

дизтопливо – до 22,5 гривен за литр.

"Автотранс"

Все виды горючего на автозаправках "Автотранс" подорожали на 20 – 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,48 гривен за литр;

А-95 – до 25,48 гривен за литр;

дизтопливо – до 23,98 гривен за литр.

KLO

Все виды горючего на автозаправках KLO подорожали на 20 – 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,99 гривен за литр;

А-95 – до 25,99 гривен за литр;

дизтопливо – до 24,69 гривен за литр.

"Параллель"

Все виды горючего на автозаправках "Параллель" подорожали на 24 копейки за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 26,32 гривен за литр;

А-95 – до 27,32 гривен за литр;

дизтопливо – до 26,32 гривен за литр.

Shell

Все виды горючего на автозаправках Shell подорожали на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,14 гривны за литр;

А-95 – до 26,21 гривен за литр;

дизтопливо – до 24,56 гривен за литр.

UPG

Все виды горючего на автозаправках UPG подорожали на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,6 гривен за литр;

А-95 – до 24,6 гривны за литр;

дизтопливо – до 22,6 гривен за литр.

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Mango

Все виды горючего на автозаправках Mango подорожали на 10 – 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,99 гривны за литр;

А-95 – до 22,99 гривен за литр;

дизтопливо – до 20,99 гривен за литр.

"БРСМ-Нафта"

На автозаправках "БРСМ-Нафта" только дизтопливо подорожало на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 22,29 гривны за литр;

А-95 – 23,29 гривны за литр;

дизтопливо – 20,99 гривен за литр.

Motto

Все виды горючего на автозаправках Motto подорожали на 3 – 10 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,83 гривну за литр;

А-95 – до 22,83 гривны за литр;

дизтопливо – до 20,96 гривен за литр.

WOG

Цены на топливо на автозаправках WOG не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривен за литр;

А-95 – 27,99 гривен за литр;

дизтопливо – 26,99 гривен за литр.

"Авиас"

Цены на топливо на автозаправках "Авиас" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривну за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

"Укрнафта"

Цены на топливо на автозаправках "Укрнафта" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;

А-95 – 23 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

Socar

Цены на топливо на автозаправках Socar не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривен за литр;

А-95 – 27,99 гривен за литр;

дизтопливо – 26,99 гривен за литр.

"Авантаж 7"

Цены на топливо на автозаправках "Авантаж 7" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривну за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 21,02 гривну за литр.

Marshal

Цены на топливо на автозаправках Marshal не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 20,9 гривен за литр;

А-95 – 21,9 гривну за литр;

дизтопливо – 19,6 гривен за литр.

SUN OIL

Цены на топливо на автозаправках SUN OIL не изменились.