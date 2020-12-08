В Украине выросли цены на топливо 8 декабря: какова его стоимость на АЗС
Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива 8 декабря. Так, горючее за день подорожало из минимальных 3 до максимальных 50 копеек за литр.
Как выросла стоимость бензина и дизельного топлива на различных украинских АЗС - читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.
Узнайте Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 8 декабря
OKKO
Почти все виды горючего на автозаправках OKKO подорожали на 50 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 26,99 гривен за литр;
- А-95 – до 27,99 гривен за литр;
- дизтопливо – 26,99 гривен за литр.
"Овис"
Все виды горючего на автозаправках "Овис" подорожали на 50 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 22,92 гривен за литр;
- А-95 - до 23,8 гривен за литр;
- дизтопливо – до 22,1 гривен за литр.
Glusco
Все виды горючего на автозаправках Glusco подорожали на 40 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 23,55 гривен за литр;
- А-95 – до 25,55 гривен за литр;
- дизтопливо – до 24,55 гривен за литр.
BVS
Все виды горючего на автозаправках BVS подорожали от 30 до 40 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 23,59 гривен за литр;
- А-95 – до 24,69 гривен за литр;
- дизтопливо – до 23,39 гривен за литр.
AMIC
Все виды горючего на автозаправках AMIC подорожали на 34 – 36 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 24,82 гривен за литр;
- А-95 – до 25,82 гривен за литр;
- дизтопливо – до 24,55 гривен за литр.
Полезно Как правильно проветривать автомобиль, чтобы не подцепить COVID-19
Chipo
Все виды горючего на автозаправках Chipo подорожали на 30 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 23,04 гривен за литр;
- А-95 – до 24,04 гривен за литр;
- дизтопливо – до 22,5 гривен за литр.
"Автотранс"
Все виды горючего на автозаправках "Автотранс" подорожали на 20 – 30 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 24,48 гривен за литр;
- А-95 – до 25,48 гривен за литр;
- дизтопливо – до 23,98 гривен за литр.
KLO
Все виды горючего на автозаправках KLO подорожали на 20 – 30 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 24,99 гривен за литр;
- А-95 – до 25,99 гривен за литр;
- дизтопливо – до 24,69 гривен за литр.
"Параллель"
Все виды горючего на автозаправках "Параллель" подорожали на 24 копейки за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 26,32 гривен за литр;
- А-95 – до 27,32 гривен за литр;
- дизтопливо – до 26,32 гривен за литр.
Shell
Все виды горючего на автозаправках Shell подорожали на 20 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 24,14 гривны за литр;
- А-95 – до 26,21 гривен за литр;
- дизтопливо – до 24,56 гривен за литр.
UPG
Все виды горючего на автозаправках UPG подорожали на 20 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 23,6 гривен за литр;
- А-95 – до 24,6 гривны за литр;
- дизтопливо – до 22,6 гривен за литр.
Читайте также Как вести себя во время гололеда: советы водителям и пешеходам
Mango
Все виды горючего на автозаправках Mango подорожали на 10 – 20 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 21,99 гривны за литр;
- А-95 – до 22,99 гривен за литр;
- дизтопливо – до 20,99 гривен за литр.
"БРСМ-Нафта"
На автозаправках "БРСМ-Нафта" только дизтопливо подорожало на 20 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 стоит 22,29 гривны за литр;
- А-95 – 23,29 гривны за литр;
- дизтопливо – 20,99 гривен за литр.
Motto
Все виды горючего на автозаправках Motto подорожали на 3 – 10 копеек за литр.
- Бензин марки А-92 подорожал до 21,83 гривну за литр;
- А-95 – до 22,83 гривны за литр;
- дизтопливо – до 20,96 гривен за литр.
WOG
Цены на топливо на автозаправках WOG не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривен за литр;
- А-95 – 27,99 гривен за литр;
- дизтопливо – 26,99 гривен за литр.
"Авиас"
Цены на топливо на автозаправках "Авиас" не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривну за литр;
- А-95 – 22,95 гривны за литр;
- дизтопливо – 23 гривны за литр.
"Укрнафта"
Цены на топливо на автозаправках "Укрнафта" не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;
- А-95 – 23 гривны за литр;
- дизтопливо – 23 гривны за литр.
Socar
Цены на топливо на автозаправках Socar не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривен за литр;
- А-95 – 27,99 гривен за литр;
- дизтопливо – 26,99 гривен за литр.
"Авантаж 7"
Цены на топливо на автозаправках "Авантаж 7" не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривну за литр;
- А-95 – 22,95 гривны за литр;
- дизтопливо – 21,02 гривну за литр.
Marshal
Цены на топливо на автозаправках Marshal не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит 20,9 гривен за литр;
- А-95 – 21,9 гривну за литр;
- дизтопливо – 19,6 гривен за литр.
SUN OIL
Цены на топливо на автозаправках SUN OIL не изменились.
- Бензин марки А-92 стоит в 21,78 гривну за литр;
- А-95 – 22,78 гривны за литр;
- дизтопливо – 21,96 гривну за литр.
Поделиться новостью