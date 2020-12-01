Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива в первый день зимы, 1 декабря. Наибольшее подорожание топлива составляет 65 копеек за литр.

Какая сейчас стоимость бензина и дизельного топлива на различных украинских АЗС – читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.

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ОККО

Все виды топлива на автозаправках ОККО подорожали на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 26,49 гривны за литр;

А-95 – до 27,49 гривны за литр;

дизтопливо – до 26,49 гривны за литр.

Также на 50 копеек за литр подорожало все топливо на станциях "Овис" и "Авантаж 7".

"Овис"

Бензин марки А-92 подорожал до 22,42 гривны за литр;

А-95 – до 23,3 гривны за литр;

дизтопливо – до 21,6 гривны за литр.

"Авантаж 7"

Бензин марки А-92 подорожал до 21,95 гривны за литр;

А-95 – до 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – до 21,02 гривны за литр.

Glusco

В сети Glusco топливо подорожало на 40 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,15 гривны за литр;

А-95 – до 25,15 гривны за литр;

дизтопливо – до 24,15 гривны за литр.

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AMIC

На автозаправках AMIC топливо подорожало на 63 – 64 копейки за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24 гривен за литр;

А-95 – до 25,03 гривны за литр;

дизтопливо – до 23,53 гривны за литр.

UPG

На автозаправках UPG топливо подорожало на 30 – 60 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,4 гривны за литр;

А-95 – до 24,4 гривны за литр;

дизтопливо – до 22,4 гривны за литр.

KLO

На автозаправках KLO топливо подорожало на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,49 гривны за литр;

А-95 – до 25,49 гривны за литр;

дизтопливо – до 24,19 гривны за литр.

Mango

На автозаправках Mango топливо подорожало на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,89 гривны за литр;

А-95 – до 22,89 гривны за литр;

дизтопливо – до 20,49 гривны за литр.

BVS

На автозаправках BVS топливо подорожало на 10 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,19 гривны за литр;

А-95 – до 24,29 гривны за литр;

дизтопливо – до 22,99 гривны за литр.

Motto

На автозаправках Motto топливо подорожало от 2 до 5 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,68 гривны за литр;

А-95 – до 22,75 гривны за литр;

дизтопливо – до 20,43 гривны за литр.

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WOG

На автозаправках WOG цена топлива не изменилась.

Бензин марки А-92 стоит 26,49 гривны за литр;

А-95 – 27,49 гривны за литр;

дизтопливо – 26,49 гривны за литр.

"Авиас"

На автозаправках "Авиас" цена топлива не изменилась.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

"Укрнафта"

На автозаправках "Укрнафта" цена топлива не изменилась.

Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;

А-95 – 23 гривны за литр;

дизтопливо – 23 грн за литр.

Shell

На автозаправках Shell цена топлива не изменилась.

Бензин марки А-92 стоит 23,64 гривны за литр;

А-95 – 25,81 гривны за литр;

дизтопливо – 24,36 гривны за литр.

Socar

На автозаправках Socar цена топлива не изменилась.

Бензин марки А-92 стоит 26,78 гривны за литр;

А-95 – 27,78 гривны за литр;

дизтопливо – 26,78 гривны за литр.

"БРСМ-Нафта"

На автозаправках "БРСМ-Нафта" цена топлива не изменилась.

Бензин марки А-92 стоит 22,29 гривны за литр;

А-95 – 23,29 гривны за литр;

дизтопливо – 20,33 гривны за литр.

"Автотранс"

На автозаправках "Автотранс" цена топлива не изменилась.

Бензин марки А-92 стоит 23,98 гривны за литр;

А-95 – 24,98 гривны за литр;

дизтопливо – 23,48 гривны за литр.

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"Параллель"

На автозаправках "Параллель" цена топлива не изменилась.

Бензин марки А-92 стоит 25,58 гривны за литр;

А-95 – 26,58 гривны за литр;

дизтопливо – 25,58 гривны за литр.

Chipo

На автозаправках Chipo цена топлива не изменилась.

Бензин марки А-92 стоит 22,44 гривны за литр;

А-95 – 23,44 гривны за литр;

дизтопливо – 21,7 гривны за литр.

Marshal

На автозаправках Marshal цена топлива не изменилась.

Бензин марки А-92 стоит 20,6 гривны за литр;

А-95 – 21,6 гривны за литр;

дизтопливо – 19,1 гривны за литр.

SUN OIL

На автозаправках SUN OIL цена топлива не изменилась.