Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива на выходных – с 11 по 14 декабря. Да, горючее за день подорожало с минимальных 8 до максимальных 30 копеек за литр.

Как выросла стоимость бензина и дизельного топлива на различных украинских АЗС – читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.

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Marshal

Все виды горючего на автозаправках Marshal подорожали на 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,4 гривны за литр;

А-95 – до 22,4 гривны за литр;

дизтопливо – до 20,2 гривны за литр.

"БРСМ-Нафта"

Все виды горючего на автозаправках "БРСМ-Нафта" подорожали на 20 – 33 копейки за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 22,49 гривны за литр;

А-95 – до 23,49 гривны за литр;

дизтопливо – до 21,5 гривны за литр.

KLO

Все виды горючего на автозаправках KLO подорожали на 20 – 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 25,39 гривны за литр;

А-95 – до 26,39 гривны за литр;

дизтопливо – до 25,19 гривны за литр.

Motto

Все виды горючего на автозаправках Motto подорожали на 13 – 25 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 22,05 гривны за литр;

А-95 – до 23 гривен за литр;

дизтопливо – до 21,48 гривны за литр.

"Фактор"

Все виды горючего на автозаправках "Фактор" подорожали на 10 – 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 22 гривен за литр;

А-95 – до 23 гривен за литр;

дизтопливо – до 20,5 гривны за литр.

Mango

На автозаправках Mango только дизтопливо подорожало на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 21,99 гривны за литр;

А-95 – 22,99 гривны за литр;

дизтопливо – 21,39 гривны за литр.

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AMIC

Все виды горючего на автозаправках AMIC подорожали на 8 – 9 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 25,1 гривны за литр;

А-95 – до 26,1 гривны за литр;

дизтопливо – до 24,8 гривны за литр.

OKKO

Цены на топливо на автозаправках OKKO не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривны за литр;

А-95 – 27,99 гривны за литр;

дизтопливо – 26,99 гривны за литр.

WOG

Цены на топливо на автозаправках WOG не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривны за литр;

А-95 – 27,99 гривны за литр;

дизтопливо – 26,99 гривны за литр.

"Авиас"

Цены на топливо на автозаправках "Авиас" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 23 грн за литр.

"Укрнафта"

Цены на топливо на автозаправках "Укрнафта" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;

А-95 – 23 гривны за литр;

дизтопливо – 23 грн за литр.

Shell

Цены на топливо на автозаправках Shell не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,44 гривны за литр;

А-95 – 26,51 гривны за литр;

дизтопливо – 24,96 гривны за литр.

Socar

Цены на топливо на автозаправках Socar не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 27,98 гривны за литр;

А-95 – 28,98 гривны за литр;

дизтопливо – 27,98 гривны за литр.

Glusco

Цены на топливо на автозаправках Glusco не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,05 гривны за литр;

А-95 – 26,05 гривны за литр;

дизтопливо – 25,05 гривны за литр.

"Автотранс"

Цены на топливо на автозаправках "Автотранс" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,98 гривны за литр;

А-95 – 25,98 гривны за литр;

дизтопливо – 24,48 гривны за литр.

UPG

Цены на топливо на автозаправках UPG не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,6 гривны за литр;

А-95 – 24,6 гривны за литр;

дизтопливо – 22,6 гривны за литр.

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"Параллель"

Цены на топливо на автозаправках "Параллель" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,32 гривны за литр;

А-95 – 27,32 гривны за литр;

дизтопливо – 26,32 гривны за литр.

BVS

Цены на топливо на автозаправках BVS не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,79 гривны за литр;

А-95 – 24,79 гривны за литр;

дизтопливо – 23,69 гривны за литр.

Chipo

Цены на топливо на автозаправках Chipo не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,04 гривны за литр;

А-95 – 24,04 гривны за литр;

дизтопливо – 22,5 гривны за литр.

"Авантаж 7"

Цены на топливо на автозаправках "Авантаж 7" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 21,35 гривны за литр.

SUN OIL

Цены на топливо на автозаправках SUN OIL не изменились.