Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива 10 декабря. Так, топливо за день подорожало от минимальных 3 до максимальных 50 копеек за литр.

Как выросла стоимость бензина и дизельного топлива на разных АЗС – читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.

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Glusco

Все виды топлива на автозаправках Glusco подорожали на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,05 гривны за литр;

А-95 – до 26,05 гривны за литр;

дизтопливо – до 25,05 гривны за литр.

"Автопорт"

Все виды топлива на автозаправках "Автопорт" подорожали от 40 до 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 26,20 гривны за литр;

А-95 – до 26,8 гривны за литр;

дизтопливо – до 25,2 гривны за литр.

"Олас"

Все виды топлива на автозаправках "Олас" подорожали на 45 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,4 гривны за литр;

А-95 – до 24,4 гривны за литр;

дизтопливо – до 22,4 гривны за литр.

"Автотранс"

Все виды топлива на автозаправках "Автотранс" подорожали от 20 до 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,78 гривны за литр;

А-95 – до 25,78 гривны за литр;

дизтопливо – до 24,18 гривны за литр.

Marshal

Все виды топлива на автозаправках Marshal подорожали от 20 до 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,1 гривны за литр;

А-95 – до 22,1 гривны за литр;

дизтопливо – до 19,9 гривны за литр.

BVS

Все виды топлива на автозаправках BVS подорожали от 10 до 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,79 гривны за литр;

А-95 – до 24,79 гривны за литр;

дизтопливо – до 23,69 гривны за литр.

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SUN OIL

Все виды топлива на автозаправках SUN OIL подорожали от 4 до 12 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,9 гривны за литр;

А-95 – до 22,9 гривны за литр;

дизтопливо – до 22 гривен за литр.

"Кворум"

Все виды топлива на автозаправках "Кворум" подорожали на 10 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,95 гривны за литр;

А-95 – до 24,85 гривны за литр;

дизтопливо – до 23,85 гривны за литр.

"БРСМ-Нафта"

На автозаправках "БРСМ-Нафта" подорожало только дизтопливо – на 18 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 22,29 гривны за литр;

А-95 – 23,29 гривны за литр;

дизтопливо – 21,17 гривны за литр.

Motto

На автозаправках Motto подорожало только дизтопливо – на 10 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 21,86 гривны за литр;

А-95 – 22,86 гривны за литр;

дизтопливо – 21,13 гривны за литр.

AMIC

Все виды топлива на автозаправках AMIC подорожали от 3 до 4 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 24,85 гривны за литр;

А-95 – 25,85 гривны за литр;

дизтопливо – 24,58 гривны за литр.

"Укр-Петроль"

На автозаправках "Укр-Петроль" наоборот дизтопливо подешевело на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 22,3 гривны за литр;

А-95 – 22,8 гривны за литр;

дизтопливо – 22,6 гривны за литр.

OKKO

Цены на автозаправках OKKO не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривны за литр;

А-95 – 27,99 гривны за литр;

дизтопливо – 26,99 гривны за литр.

WOG

Цены на автозаправках WOG не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривны за литр;

А-95 – 27,99 гривны за литр;

дизтопливо – 26,99 гривны за литр.

"Авиас"

Цены на автозаправках "Авиас" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

"Укрнафта"

Цены на автозаправках "Укрнафта" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;

А-95 – 23 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

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Shell

Цены на автозаправках Shell не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,44 гривны за литр;

А-95 – 26,51 гривны за литр;

дизтопливо – 24,96 гривны за литр.

Socar

Цены на автозаправках Socar не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 27,98 гривны за литр;

А-95 – 28,98 гривны за литр;

дизтопливо – 27,98 гривны за литр.

KLO

Цены на автозаправках KLO не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,99 гривны за литр;

А-95 – 25,99 гривны за литр;

дизтопливо – 24,69 гривны за литр.

UPG

Цены на автозаправках UPG не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,6 гривны за литр;

А-95 – 24,6 гривны за литр;

дизтопливо – 22,6 гривны за литр.

"Параллель"

Цены на автозаправках "Параллель" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,32 гривны за литр;

А-95 – 27,32 гривны за литр;

дизтопливо – 26,32 гривны за литр.

Chipo

Цены на автозаправках Chipo не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,04 гривны за литр;

А-95 – 24,04 гривны за литр;

дизтопливо – 22,5 гривны за литр.

"Авантаж 7"

Цены на автозаправках "Авантаж 7" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 21,02 гривны за литр.

Mango

Цены на автозаправках Mango не изменились.