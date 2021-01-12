Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива в период с 11 на 12 января. Это в основном розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Так, горючее подорожало от минимальных 10 до максимальных 50 копеек за литр.

Как выросла стоимость бензина и дизельного топлива на различных украинских АЗС – читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.

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Chipo

Все виды горючего на автозаправках Chipo подорожали на 40 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,26 гривен за литр;

А-95 – до 25,26 гривен за литр;

дизтопливо – до 23,52 гривен за литр.

ZOG

На автозаправках ZOG на 50 копеек за литр подорожали топливо А-92 и дизтопливо.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,99 гривны за литр;

А-95 стоит 22,99 гривен за литр;

дизтопливо – до 22,49 гривен за литр.

"Фактор"

Все виды горючего на автозаправках "Фактор" подорожали на 20 – 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 22,7 гривен за литр;

А-95 – до 23,7 гривен за литр;

дизтопливо – до 21,5 гривны за литр.

Shell

Все виды горючего на автозаправках Shell подорожали на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 25,99 гривен за литр;

А-95 – до 27,65 гривен за литр;

дизтопливо – до 26,74 гривен за литр.

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BVS

На автозаправках BVS подорожало только дизтопливо – на 10 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 24,39 гривны за литр;

А-95 – 25,39 гривен за литр;

дизтопливо – 24,29 гривны за литр.

"Катрал"

На автозаправках "Катрал" подорожало только дизтопливо – на 10 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 23,79 гривны за литр;

А-95 – 24,77 гривны за литр;

дизтопливо – 21,27 гривну за литр.

OKKO

Цены на топливо на автозаправках OKKO за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 27,99 гривен за литр;

А-95 – 28,99 гривен за литр;

дизтопливо – 27,99 гривен за литр.

WOG

Цены на топливо на автозаправках WOG за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 27,99 гривен за литр;

А-95 – 28,99 гривен за литр;

дизтопливо – 27,99 гривен за литр.

"Авиас"

Цены на топливо на автозаправках "Авиас" за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривну за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

"Укрнафта"

Цены на топливо на автозаправках "Укрнафта" за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;

А-95 – 23 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

AMIC

Цены на топливо на автозаправках AMIC за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 25,94 гривен за литр;

А-95 – 26,94 гривен за литр;

дизтопливо – 25,91 гривен за литр.

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Socar

Цены на топливо на автозаправках Socar за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 28,48 гривен за литр;

А-95 – 29,48 гривен за литр;

дизтопливо – 28,98 гривен за литр.

"БРСМ-Нафта"

Цены на топливо на автозаправках "БРСМ-Нафта" за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22,77 гривны за литр;

А-95 – 23,77 гривны за литр;

дизтопливо – 22,27 гривны за литр.

Glusco

Цены на топливо на автозаправках Glusco за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,75 гривны за литр;

А-95 – 26,75 гривен за литр;

дизтопливо – 25,75 гривен за литр.

KLO

Цены на топливо на автозаправках KLO за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,39 гривен за литр;

А-95 – 27,39 гривен за литр;

дизтопливо – 25,79 гривен за литр.

"Автотранс"

Цены на топливо на автозаправках "Автотранс" за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,98 гривны за литр;

А-95 – 25,98 гривен за литр;

дизтопливо – 24,48 гривны за литр.

UPG

Цены на топливо на автозаправках UPG за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,1 гривны за литр;

А-95 – 25,1 гривен за литр;

дизтопливо – 23,4 гривны за литр.

"Паралель"

Цены на топливо на автозаправках "Паралель" за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 27,58 гривен за литр;

А-95 – 28,58 гривне за литр;

дизтопливо – 27,58 гривен за литр.

SUN OIL

Цены на топливо на автозаправках SUN OIL за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;

А-95 – 23,28 гривны за литр;

дизтопливо - 22,38 гривны за литр.

Mango

Цены на топливо на автозаправках Mango за сутки не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22,69 гривны за литр;

А-95 – 23,69 гривны за литр;

дизтопливо – 22,29 гривны за литр.

Motto

Цены на топливо на автозаправках Motto за сутки не изменились.