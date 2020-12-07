Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива на выходных – с 5 по 7 декабря. Так, топливо за выходные подорожало от минимальных 8 до максимальных 65 копеек за литр.

Как выросла стоимость бензина и дизельного топлива на разных украинских АЗС на выходных – читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.

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"Автопорт"

Все виды топлива на автозаправках "Автопорт" подорожали от 50 до 60 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 25,8 гривны за литр;

А-95 – до 26,3 гривны за литр;

дизтопливо – до 25,8 гривны за литр.

WOG

Все виды топлива на автозаправках WOG подорожали на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 26,99 гривны за литр;

А – 95-до 27,99 гривны за литр;

дизтопливо – до 26,99 гривны за литр.

"Кворум"

Все виды топлива на автозаправках "Кворум" подорожали от 45 до 65 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,5 гривны за литр;

А-95 – до 24,4 гривны за литр;

дизтопливо – до 23,4 гривны за литр.

OKKO

На автозаправках OKKO только дизтопливо подорожало на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 26,49 гривны за литр;

А-95 – 27,49 гривны за литр;

дизтопливо – 26,99 гривны за литр.

"БРСМ-Нафта"

На автозаправках "БРСМ-Нафта" только дизтопливо подорожало на 41 копейку за литр.

Бензин марки А-92 стоит 22,29 гривны за литр;

А-95 – 23,29 гривны за литр;

дизтопливо – 20,79 гривны за литр.

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Marshal

Все виды топлива на автозаправках Marshal подорожали на 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 20,9 гривны за литр;

А-95 – до 21,9 гривны за литр;

дизтопливо – до 19,6 гривны за литр.

KLO

Все виды топлива на автозаправках KLO подорожали от 20 до 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,79 гривны за литр;

А – 95-до 25,69 гривны за литр;

дизтопливо – до 24,39 гривны за литр.

"Автотранс"

Все виды топлива на автозаправках "Автотранс" подорожали от 20 до 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,18 гривны за литр;

А – 95-до 25,18 гривны за литр;

дизтопливо - до 23,78 гривны за литр.

"Фактор"

На автозаправках "Фактор" только дизтопливо подорожало на 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 21,8 гривны за литр;

А-95 – 22,8 гривны за литр;

дизтопливо – 20,1 гривны за литр.

Motto

На автозаправках Motto только дизтопливо подорожало на 18 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 21,76 гривны за литр;

А-95 – 22,8 гривны за литр;

дизтопливо – 20,86 гривны за литр.

Mango

На автозаправках Mango только дизтопливо подорожало на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 21,89 гривны за литр;

А-95 – 22,89 гривны за литр;

дизтопливо – 20,79 гривны за литр.

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"Авиас"

Цены на топливо на автозаправках "Авиас" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А – 95-22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

"Укрнафта"

Цены на топливо на автозаправках "Укрнафта" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;

А-95 – 23 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

AMIC

Цены на топливо на автозаправках AMIC не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 24,64 гривны за литр;

А-95 – 25,64 гривны за литр;

дизтопливо – 24,08 гривны за литр.

Shell

Цены на топливо на автозаправках Shell не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,94 гривны за литр;

А-95 – 26,01 гривны за литр;

дизтопливо – 24,36 гривны за литр.

Socar

Цены на топливо на автозаправках Socar не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,99 гривны за литр;

А-95 – 27,99 гривны за литр;

дизтопливо – 26,99 гривны за литр.

Glusco

Цены на топливо на автозаправках Glusco не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,15 гривны за литр;

А-95 – 25,15 гривны за литр;

дизтопливо – 24,15 гривны за литр.

UPG

Цены на топливо на автозаправках UPG не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,4 гривны за литр;

А-95 – 24,4 гривны за литр;

дизтопливо – 22,4 гривны за литр.

"Параллель"

Цены на топливо на автозаправках "Параллель" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 26,08 гривны за литр;

А-95 – 27,08 гривны за литр;

дизтопливо – 26,08 гривны за литр.

BVS

Цены на топливо на автозаправках BVS не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,29 гривны за литр;

А-95 – 24,29 гривны за литр;

дизтопливо – 23,09 гривны за литр.

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Chipo

Цены на топливо на автозаправках Chipo не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22,74 гривны за литр;

А-95 – 23,74 гривны за литр;

дизтопливо – 22,2 гривны за литр.

"Авантаж 7"

Цены на топливо на автозаправках "Авантаж 7" не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А – 95-22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 21,02 гривны за литр.

SUN OIL

Цены на топливо на автозаправках SUN OIL не изменились.