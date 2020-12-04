Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива в течение недели – с 27 ноября по 4 декабря. Так, топливо за неделю подорожало от 20 копеек до 1,25 гривны за литр.

Как выросла стоимость бензина и дизельного топлива на разных украинских АЗС за неделю – читайте на 24 канале. Свежий мониторинг провели в Enkorr.

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AMIC

Все виды топлива на автозаправках AMIC подорожали от 1,23 гривны до 86 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,64 гривны за литр;

А-95 – до 25,64 гривны за литр;

дизтопливо – до 24,08 гривны за литр.

Glusco

Все виды топлива на автозаправках OKKO подорожали на 60 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,15 гривны за литр;

А-95-до 25,15 гривны за литр;

дизтопливо - до 24,15 гривны за литр.

OKKO

Все виды топлива на автозаправках OKKO подорожали на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 26,49 гривны за литр;

А – 95-до 27,49 гривны за литр;

дизтопливо – до 26,49 гривны за литр.

WOG

Все виды топлива на автозаправках WOG подорожали на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 26,49 гривны за литр;

А – 95-до 27,49 гривны за литр;

дизтопливо – до 26,49 гривны за литр.

"Параллель"

Все виды топлива на автозаправках "Параллель" подорожали на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 26,08 гривны за литр;

А-95 – до 27,08 гривны за литр;

дизтопливо – до 26,08 гривны за литр.

"Авантаж 7"

Все виды топлива на автозаправках "Авантаж 7" подорожали на 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,95 гривны за литр;

А-95-до 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – до 21,02 гривны за литр.

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UPG

Все виды топлива на автозаправках UPG подорожали от 30 до 60 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,4 гривны за литр;

А-95 – до 24,4 гривны за литр;

дизтопливо – до 22,4 гривны за литр.

Chipo

Все виды топлива на автозаправках Chipo подорожали от 30 до 50 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 22,74 гривны за литр;

А-95 – до 23,74 гривны за литр;

дизтопливо – до 22,2 гривны за литр.

SUN OIL

Все виды топлива на автозаправках SUN OIL подорожали от 10 до 43 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,78 гривны за литр;

А – 95-до 22,78 гривны за литр;

дизтопливо – до 21,96 гривны за литр.

"БРСМ-Нафта"

Все виды топлива на автозаправках "БРСМ-Нафта" подорожали от 23 до 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 22,29 гривны за литр;

А-95 – до 23,29 гривны за литр;

дизтопливо – до 20,38 гривны за литр.

Shell

Все виды топлива на автозаправках Shell подорожали от 20 до 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,94 гривны за литр;

А-95 – до 26,01 гривны за литр;

дизтопливо – до 24,36 гривны за литр.

Motto

Все виды топлива на автозаправках Motto подорожали от 25 до 43 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,69 гривны за литр;

А-95 – до 22,75 гривны за литр;

дизтопливо – до 20,68 гривны за литр.

Mango

Все виды топлива на автозаправках Mango подорожали от 20 до 30 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 21,89 гривны за литр;

А-95 – до 22,89 гривны за литр;

дизтопливо – до 20,59 гривны за литр.

SOCAR

Все виды топлива на автозаправках SOCAR подорожали на 21 копейку за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 26,99 гривны за литр;

А -95 – до 27,99 гривны за литр;

дизтопливо – до 26,99 гривны за литр.

KLO

Все виды топлива на автозаправках KLO подорожали на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 24,49 гривны за литр;

А-95 – до 25,49 гривны за литр;

дизтопливо – до 24,19 гривны за литр.

BVS

Все виды топлива на автозаправках BVS подорожали от 10 до 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 подорожал до 23,29 гривны за литр;

А-95 – до 24,29 гривны за литр;

дизтопливо – до 23,09 гривны за литр.

Marshal

На автозаправках Marshal только дизтопливо подорожало на 20 копеек за литр.

Бензин марки А-92 стоит 20,6 гривны за литр;

А-95 – 21,6 гривны за литр;

дизтопливо – 19,3 гривны за литр.

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"Авиас"

На автозаправках "Авиас" цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 21,95 гривны за литр;

А-95 – 22,95 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

"Укрнафта"

На автозаправках "Укрнафта" цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 22 гривны за литр;

А-95 – 23 гривны за литр;

дизтопливо – 23 гривны за литр.

"Автотранс"

На автозаправках "Автотранс" цены на топливо не изменились.

Бензин марки А-92 стоит 23,98 гривны за литр;

А-95 – 24,98 гривны за литр;

дизтопливо – 23,48 гривны за литр.

"Укр-Петроль"

На автозаправках "Укр-Петроль" цены на топливо не изменились.