Цена автогаза продолжает расти: стоимость горючего на АЗС
9 ноября 2021 , 16:08Читати новину українською
Источник:Enkorr
Цена автогаза на АЗС рекордно выросла 9 ноября до почти 19,50 гривны за литр. О ценах на разных АЗС и динамике изменения стоимости – читайте дальше.
Цена автогаза
Автогаз рекордно подорожал, достигнув 19,49 гривны за литр 9 ноября, согласно аналитическим данным Консалтинговой группы "А-95".
Интересно Полезные пластиковые пакеты: ученым удалось превратить вредные отходы в топливоНапомним , что по состоянию на 22 сентября автогаз в среднем стоил 17,69 гривны за литр. Как видим, за около полутора месяцев автогаз существенно прибавил в цене.
Как выросла цена за 8 – 9 ноября 2021 года
- На АЗС SOCAR стоимость автогаза выросла в среднем на 40 копеек до 19,48 гривны за литр.
- "Параллель" – 20 копеек до 19,49 гривны за литр.
- На станциях "Укранефти" газ прибавил в цене 28 копеек и составил 17,96 гривны за литр.
- На станциях, входящих в консолидированную сеть группы "Приват", "Авиас", ANP и так далее – стоимость автогаза осталась на прежнем уровне, 17,67 гривны за литр.
- На Marshal подорожал на 20 копеек до 18 гривен за литр.
- Сеть "Авантаж" повысила цену на 10 копеек до 17,95 гривны за литр в Винницкой и Хмельницкой областях, а в Киевском регионе наоборот на 10 копеек снизила цену до 17,75 гривны за литр.
- "БРСМ-Нефть", "Овис", "Катрал", Chipo, Motto и так далее – подняли цены на 5 – 15 копеек.