Автогаз продолжает дешеветь: какая цена горючего на АЗС 4 июля

Розничная цена автогаза продолжает падать уже несколько дней подряд. В запорожской сети ZOG продукт подешевел на 5 гривен. Благодаря чему удалось улучшить ситуацию на рынке горючего и сколько стоит бензин и дизель на АЗС – рассказываем дальше.

Как подешевел газ на разных АЗС 4 июля

Средняя цена автогаза с 1 по 4 июля снизилась на 1,22 гривны за литр благодаря тому, что некоторые АЗС существенно снизили цену от 0,5 до 5 гривен за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает портал Enkorr.

Может заинтересовать Сколько стоит доллар и евро 4 июля: курс валют в обменниках и на черном рынке

На 5 гривен автогаз подешевел в запорожской сети ZOG, до 37 гривен за литр.

автогаз подешевел в запорожской сети ZOG, до 37 гривен за литр. На 3,5 гривны – на днепропетровские сети VostokGaz, до 37,39 гривны за литр.

– на днепропетровские сети VostokGaz, до 37,39 гривны за литр. На 3 гривны – на станциях "Укрнафта", до 36,95 гривны за литр.

– на станциях "Укрнафта", до 36,95 гривны за литр. На 2 гривны – в сети SOCAR, до 15,98 гривны за литр. Столько же цена опустилась на станциях "Нефтек" и "Авантаж".

– в сети SOCAR, до 15,98 гривны за литр. Столько же цена опустилась на станциях "Нефтек" и "Авантаж". На 1,99 гривны – на "Авиас", до 37,92 гривны за литр.

– на "Авиас", до 37,92 гривны за литр. От 0,5 до 2,1 гривны снизили цену такие сети как Shell, Укргаздобыча, BVS, UPG, Mango, Rodnik и Chipo

Благодаря чему автогаз подешевел

Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Так, за месяц средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась примерно на 20% с 67 до 55 тысяч гривен за тонну.

Цена горючего на АЗС 4 июля

Средняя розничная цена литра горючего на разных АЗС, как передает auto.ria, выглядит следующим образом:

Бензин А-95 – 50,61 гривны;

– 50,61 гривны; Бензин А-92 – 49,50 гривны;

– 49,50 гривны; Дизельное топливо – 56,38 гривны.

– 56,38 гривны. Автогаз – 38,18 грн.

Ситуация на рынке горючего

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что ситуация на рынке горючего в Украине улучшилась, однако, чтобы больше не возникало дефицита на АЗС, нужно продолжать увеличивать объемы импорта. По мнению эксперта, основным шагом, который позволил "разрядить" ситуацию на рынке горючего в Украине стала отмена государственного регулирования цен.

Из-за этого за прошлый месяц-полтора выросли поставки топлива, количество операторов, импортеров в Украину сейчас в 2,5 раза больше, чем было до войны,

– заявил Куюн.

Может ли снова возникнуть дефицит горючего в Украине

В середине мая Правительство отказалось от госрегулирования цен. Поэтому она сейчас формируется исключительно на спросе и предложениях со слов Свириденко.

Куюн отметил, что впереди Украину ждут пиковые месяцы по объему потребления горючего – август-сентябрь. Так что расслабляться рано.

У нас впереди август, сентябрь, а это пиковые месяцы нагрузки на горючее. Потому что это всегда жатва, активизация бизнеса, там нужно будет еще больше горючего и привозить его будет все сложнее.

– поделился он.

Эксперт отметил и то, что сейчас мир вступает в фазу серьезного дефицита горючего. "Для Европы большой проблемой будет отказ от российских энергоресурсов. Поэтому нам будет все труднее находить горючее", – подытожил Куюн.

Напомним, что Украина поставляет горючее из Европы. В июне зашло около 600 тонн нефтепродуктов: 400 тонн – дизель, 200 тысяч тонн – это бензин и сжиженный газ, как ранее рассказывал Председатель комитета Совета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус.

Подробнее – Сергей Куюн о ситуации с горючим и прогнозах на следующие месяцы: видео

– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.