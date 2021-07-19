Такое мнение высказал эксперт нефтегазового рынка Леонид Косянчук. Он отметил, что Министерству экономики вообще не стоит устанавливать предельные цены.

К теме Цены на автомобильный газ бьют рекорды: назвали причину

"Если Минэкономики установило предельную цену на бензин 31,64 гривны за 1 литр, то берите отсюда 55%. Это та предельная граница цены на сжиженный газ, которая будет", – заверил Косянчук.

Однако никакой трагедии нет, если даже цену поставят выше, то это будет на их совести и их убытки,

– добавил эксперт.

Он уверен, что в таком случае потребитель сразу перейдет на бензин. Если сжиженный газ будет стоить более 55–60% от стоимости бензина, то он никому будет не нужен. Он становится экономически непривлекателен как альтернативное топливо.

Косянчук спрогнозировал максимальную цену на автогаз: смотрите видео

Цена на сжиженный газ: коротко