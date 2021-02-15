С начала 2021 года в Украине подорожал ряд продуктов. И речь идет не о продуктах первой необходимости, как хлеб или молоко, но и алкоголь.

Рекордсмены подорожания в Украине яйца: цена только за январь поднялась на 15%. По сравнению с этим продуктом, хмельные напитки подорожали несущественно. К теме Такие цены – не предел: эксперты прогнозируют рост цен на продукты в Украине Как выросли цены за год, с начала 2020 года: стоимость водки выросла на 1%, до 92,96 гривен за 0,5 литра. стоимость пива выросла на 4%, до 17, 93 гривен за 0,5 литра. вино столовое отечественного производства подешевело на 0,1%, до 66,68 гривен за 0,75 литра. Обратите внимание! Специалисты обнаружили, что во время пандемии уровень потребления алкоголя существенно повысился. Пить начали даже те, кому запрещают медицинские показатели. Главной причиной такой тенденции считают постоянный стресс из-за коронавируса. Что влияет на подорожание продуктов На подорожание продуктов влияет: минимальная зарплата;

цена на энергоносители;

логистика;

урожай.