Насколько в Украине подорожали алкогольные напитки
С начала 2021 года в Украине подорожал ряд продуктов. И речь идет не о продуктах первой необходимости, как хлеб или молоко, но и алкоголь.
Источник:Госстат
Рекордсмены подорожания в Украине яйца: цена только за январь поднялась на 15%. По сравнению с этим продуктом, хмельные напитки подорожали несущественно.
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Как выросли цены за год, с начала 2020 года:
- стоимость водки выросла на 1%, до 92,96 гривен за 0,5 литра.
- стоимость пива выросла на 4%, до 17, 93 гривен за 0,5 литра.
- вино столовое отечественного производства подешевело на 0,1%, до 66,68 гривен за 0,75 литра.
Что влияет на подорожание продуктов
На подорожание продуктов влияет:
- минимальная зарплата;
- цена на энергоносители;
- логистика;
- урожай.
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