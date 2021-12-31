Ожидать ли веерные отключения

Виктор Карвацкий рассказывает, что теоретически возможность веерных включений все же остается, однако сейчас потребность в них отсутствует. Хватит ли запасов угля для прохождения отопительного сезона и, почему Украина импортирует электроэнергию из Беларуси – читайте в эксклюзивном интервью с руководителем консалтингового агентства ADASTRA Agency.

Читайте Потребление энергии в Украине существенно сократят: правительство утвердило план

Надеюсь, что нет, но это, опять же, теоретически, возможно, потому, что с точки зрения стабильности энергосистемы веерные отключения не являются какими-то экстраординарными мерами,

– делится Карвацкий.

Также он подчеркивает, что о таких мерах говорить рано, потому что в Украине работает еще и генерация благодаря атомным электростанциям. Однако пиковая нагрузка все еще приходится на запасы угля.

Я склонен соблюдать сдержанный оптимизм, когда речь идет о возможности начала веерных отключений. Сегодня пока что в них потребность отсутствует,

– добавляет эксперт.

Когда происходят веерные отключения

Эксперт рассказывает, что к веерным отключениям прибегают, когда спрос превышает предложение . В таком случае оператор, чтобы не было коллапса системы, лишает доступа к электричеству отдельных потребителей в предопределенные часы. Карвацкий подчеркивает, что они проходят согласно составленному графику.

Что такое веерные отключения Веерные отключения – поочередные отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему. Однако сейчас о вероятности таких отключений говорят из-за возможной нехватки энергоресурсов. В то же время, представители власти неоднократно заявляли, что в Украине достаточно ресурсов для этого отопительного сезона.

Стоит почитать Тарифы на электроэнергию в 2022 году: какие изменения ждут украинцев

Напомним! Что министр энергетики Герман Галущенко заверил украинцев, что веерных отключений во время отопительного сезона не будет. Больше об этом читайте здесь.

Будут ли аварийные отключения электроэнергии: ответ Рябцева