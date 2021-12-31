Ожидать ли веерные отключения
Виктор Карвацкий рассказывает, что теоретически возможность веерных включений все же остается, однако сейчас потребность в них отсутствует. Хватит ли запасов угля для прохождения отопительного сезона и, почему Украина импортирует электроэнергию из Беларуси – читайте в эксклюзивном интервью с руководителем консалтингового агентства ADASTRA Agency.
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Надеюсь, что нет, но это, опять же, теоретически, возможно, потому, что с точки зрения стабильности энергосистемы веерные отключения не являются какими-то экстраординарными мерами,
– делится Карвацкий.
Также он подчеркивает, что о таких мерах говорить рано, потому что в Украине работает еще и генерация благодаря атомным электростанциям. Однако пиковая нагрузка все еще приходится на запасы угля.
Я склонен соблюдать сдержанный оптимизм, когда речь идет о возможности начала веерных отключений. Сегодня пока что в них потребность отсутствует,
– добавляет эксперт.
Когда происходят веерные отключения
Эксперт рассказывает, что к веерным отключениям прибегают, когда спрос превышает предложение. В таком случае оператор, чтобы не было коллапса системы, лишает доступа к электричеству отдельных потребителей в предопределенные часы. Карвацкий подчеркивает, что они проходят согласно составленному графику.
Что такое веерные отключенияВеерные отключения – поочередные отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему. Однако сейчас о вероятности таких отключений говорят из-за возможной нехватки энергоресурсов. В то же время, представители власти неоднократно заявляли, что в Украине достаточно ресурсов для этого отопительного сезона.
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