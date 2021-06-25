Определиться с целью

Пока вы абстрактно мечтаете о каком то авто – у вас вряд ли что-то получится. Именно поэтому вы должны четко определиться на какое именно авто вы хотите накопить: модель, цвет, новое или то на котором уже ездили и тому подобное. Потому что только когда вы дадите себе ответы на все эти вопросы – поймете какая у вас финансовая цель и в каком направлении стоит двигаться.

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Как определиться на какое авто стоит экономить:

Прежде всего стоит реально взвесить, автомобиль какого класса будет вам по карману. Также учитывайте при выборе авто свой ритм жизни, семейное положение, ведь если у вас большая семья, то стоит обратить внимание на более габаритные та вместительные модели.

Еще один важный момент – образ жизни и убеждения. Если, например, вы ведете экологический образ жизни, или же просто беспокоитесь об экологии нашей планеты, то стоит обратить внимание на электро автомобили, или водородные авто. Подробнее об экологических авто читайте в нашем материале, чтобы ваш выбор был более взвешенным.

– Также покупка авто – это не только какая-то конкретная сумма, которую вам нужно будет заплатить один раз, поэтому стоит учесть такие факторы, как: расход и стоимость топлива (дизель или бензин), если вы решите выбрать не электро автомобиль, стоимость обслуживания, легко ли будет найти детали в случае ремонта и тому подобное.

В общем, довольно хорошим вариантом будет посетить салоны в вашем городе, чтобы более подробно ознакомиться со своей финансовой целью, к тому же это хорошая возможность расспросить консультанта обо всех аспектах, которые вас интересуют.

Plug-In-гибридные автомобили, так же как и обычные электрокары, заряжаются от розетки / Фото: Hyundai

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Как вы собираетесь платить

При покупке собственного авто достаточно важно определиться каким именно способом вы будете платить. На самом деле, вариантов только несколько и все они на поверхности. Вы можете собственными силами накопить постепенно, можете одолжить какую сумму у друзей или родственников и доложить собственные накопления, или же взять кредит или рассрочку.

Если с первыми вариантами все понятно, то на счет кредита или рассрочки возникает множество вопросов. Вы можете узнать с какими именно банками сотрудничает автомобильный бренд от которого вы хотите авто, далее следует учесть проценты, первоначальный взнос и сколько времени вам понадобится, чтобы выплатить всю сумму за авто.

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Финансовая цель

Когда вы определились со всеми вопросами, то можете четко поставить перед собой финансовую цель. В этом случае – это будет покупка собственного авто.

Определить какую сумму вам нужно сэкономить и в какой именно валюте и учтите уровень инфляции. К слову, в Украине она ускорилась в последнее время, однако НБУ прогнозирует, что в первом полугодии 2022 года инфляция вернется к целевым 5%. Именно поэтому весьма неплохой идеей будет увеличить сумму на 10%, чтобы возможное ускорение инфляции не испортило ваших планов. Поставить перед собой конкретный срок . Для того чтобы процесс накопления был эффективен важно понять сколько времени вы даете себе на выполнение финансовой цели. Поскольку, если этого не сделать, то в процессе накопления вам будет трудно понять получается у вас экономить или нет, к тому же это может стать хорошей мотивацией.

Поэтому, как только определились с нужной сумму поделите ее на срок, который вы себе даете, чтобы узнать, какую сумму вам нужно откладывать с ежемесячного дохода. Подробнее о том, как правильно формировать краткосрочные и долгосрочные финансовые цели, читайте в нашем материале.

Правильное ведение и формирование бюджета первый шаг к формированию финансовых целей / Фото: Pexels

Скорректируйте сумму

Не стоит расстраиваться, если с первого раза у вас не получится рассчитать комфортный для вас процент, который вы планируете экономить ежемесячно. Ведь его вполне можно будет скорректировать в конце месяца. В процессе сбережения достаточно важным является психологический момент. Поскольку, вы можете сорваться и потратить все деньги за один раз, если будете себя постоянно ограничивать.

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