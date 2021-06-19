Проинформируйте кредиторов

Если ваше финансовое положение оставляет желать лучшего, а ваших доходов не хватает, чтобы вовремя и регулярно платить кредиты – проинформируйте об этом банки у которых вы брали ссуду.

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Во-первых , вы, возможно, сможете получить реструктуризацию вашего долга и выплачивать задолженность дольше, а соответственно меньшими суммами.

Во-вторых, уменьшите риск того, что ваше дело будет передано в суд – ведь банк, по большому счету, заинтересован в возврате своих денег, а не в затяжных судебных разбирательствах

Поэтому, если вы вовремя обратитесь в банк, сообщив о своих финансовых трудностях, то, возможно, вам даже удастся сохранить себе хорошую кредитную историю. Особенно, если в будущем еще планируете пользоваться кредитами.

Откладывайте 10%

Бывает достаточно сложно оплатить все долги сразу и сумма кажется необъятной, однако, вы можете выработать в себе привычку откладывать 10% от дохода. Таким образом с каждым разом вы все ближе будете приближаться к погашению всей суммы задолженности, а также приобретете хорошую привычку.

Важный момент – понять, что вы не сможете отдать все долги сразу. Тем не менее постепенно их погашая, вы рано или поздно расплатитесь полностью. Вообще, практически все эксперты и коучи по финансовой грамотности советуют откладывать хотя бы 10% от месячного дохода, чтобы воспользоваться потом этими деньгами в трудные времена. Как начать экономить уже сейчас с помощью коротких целей на ближайшее время, читайте в нашем материале.

Платите больше, чем минимальный платеж

Старайтесь каждый раз вносить в банк больше, чем минимальный регулярный платеж по вашему кредиту или кредитной картой. Вам может показаться, что минимальный платеж экономит ваши деньги, но на самом деле все наоборот. Поскольку, платя каждого раз больше, вы скорее погасите долг, а значит и переплата по нему будет меньше, а приближение желаемой цели будет мотивировать вас.

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Сначала "дорогие" кредиты

Если вы имеете одновременно несколько кредитов, то стоит сначала всегда платить тот, где процент выше и на это есть несколько причин:

чем быстрее вы погасите такой кредит, тем меньше будут ваши расходы по обслуживанию долга, так быстрее вы сможете расквитаться с другими кредитами, где процент ниже.

Однако, не стоит при этом просрочивать другие кредиты, поскольку вам могут начислить штрафы и пеню, а это уж точно не лучшие помощники в погашении кредитов.

Разберитесь с мелкими долгами

После того как вы выплатили кредиты с высокими процентами, то следует заняться мелкими долгами. Эксперты по финансовой грамотности советуют сразу отдавать все мелкие долги. Ведь тогда вы сразу почувствуете, как количество ваших кредитов уменьшается, что послужит очередной мотивацией для вас выбраться из долговой ямы.

Рефинансирует только дорогие кредиты

В некоторых случаях вы можете взять в банке новый кредит, на покрытие старых долгов. Рефинансирование может позволить не только снизить процентную ставку по вашему кредиту, но и увеличить его срок.

Процедура рефинансирования

Следует помнить, что процедура рефинансирования кредита будет стоить вам ваших денег, ведь нужно будет уплатить комиссии и другие платежи при оформлении такого кредита. Поэтому, если разница в ставке в итоге окажется не существенна, то смысла в рефинансировании нет, поскольку расходы будут больше, чем при выплате старого кредита.

Именно поэтому следует помнить, что рефинансирование – не всегда выгодно и нужно предварительно все просчитать, чтобы не переплатить в итоге больше.

Управляйте личными финансами

Одним из важных шагов на пути к избавлению от долгов – упорядочить собственные финансы. Может оказаться, что вы тратите большую часть дохода на то, от чего могли бы отказаться, а средства направить на погашение долга.

Именно поэтому следует записывать свои расходы, что поможет их систематизировать и выявить резервы для экономии. Ведь путь к финансовой свободе начинается с упорядочивания личных финансов. Составляйте финансовый план – так ваши расходы станут запланированными и не будут превышать ваши доходы.

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Увеличьте свой доход

Если вашего месячного дохода не хватает на погашение всех долгов, то следует позаботиться о его увеличении. Однако это следует делать только после того, как вы прислушались к предыдущему совету. Поскольку, нерациональные расходы могут поглощать большую часть ваших доходов, и тогда увеличивать их бессмысленно, потому что денег все равно не хватит.

Самый простой способ увеличить доход – найти дополнительный заработок. Вы можете найти дополнительную работу, или же взять на себя больше дополнительных обязанностей на текущей, чтобы увеличить зарплату.

Продайте ненужное

Вы можете в свободное свое время пересмотреть вещи в своей квартире и не только избавиться от ненужного, но и заработать на этом.

Пересмотреть свой гардероб и определить, какие вещи для вас потеряли свою актуальность, но все еще в достаточно хорошем состоянии. Вы можете продать в интернете на сайте по типу SHAFA, или на любом другом.

Продать технику которая лежит без дела и вы вполне обходитесь без нее.

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