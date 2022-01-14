Будут негативные последствия, – Несходовский объяснил, к чему приведет урегулирование цен
Источник:24 канал
Правительству не стоило вводить государственное урегулирование цен. Ведь такой шаг может иметь негативные последствия.
В частности ухудшится качество продуктов или они вообще исчезнут. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.
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Несходовский: товары исчезнут с полочек магазинов
По его словам, подход государства является неправильным, ведь он будет ухудшать ситуацию в стране.
Такая мера будет иметь негативные последствия. Например, отдельные товары просто исчезнут с полок магазинов из-за того, что их будет невыгодно продавать,
– подчеркнул Несходовский.
Он пояснил, что такое регулирование приведет и к тому, что ухудшится качество продуктов. Для того, чтобы выполнять требования Кабинета Министров и остался спрос, производитель будет использовать худшее сырье, чтобы продавать по соответствующей цене.
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Какой подход нужен
Как отметил директор Института социально-экономической трансформации, если есть монопольные сговоры или неконкурентное поведение, то для таких ситуаций есть Антимонопольный комитет.
Он проводит расследование и за злоупотребления применяет штрафные санкции для тех, кто необоснованно повышал цены.
Для регулирования цен лучший подход – это не снижать цены, а поддерживать тех граждан, которые являются наиболее незащищенными: пенсионеров; тех, кто получает социальную помощь. Для таких людей (надо – 24 канал) предложить дополнительные выплаты, которые дадут им возможность покрыть рост цен.
Также, как пояснил Несходовский, есть возможность устанавливать льготы для производителей, чтобы они могли снижать цены.
"Полностью советский путь"
Эксперт считает, что такое решение государства – это простой способ вместо того, чтобы рыночными методами менять ситуацию.
"Пошли полностью советским путем, который уже показывали, например, в 1990 годах. Тогда с полочек магазинов исчезали полностью все продукты", – сказал Несходовский.
В Украине ввели государственное урегулирование цен
- Правительство запретило производителям устанавливать наценку более 10% на гречневую крупу, сахар, пшеничную муку, макаронные изделия украинского производства, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, куриные яйца категории С1, курятину и сливочное масло.
- Такое решение Кабмин принял из-за резкого роста цен на соответствующие группы товаров. К 2022 году Кабмин уже вводил госрегулирование цен на некоторые сорта хлеба, в частности на батон, а также – на подсолнечное масло.
- В мае 2021 правительство ввело государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо до окончания карантина. Согласно документу, торговая надбавка к средней цене дизельного топлива не может превышать 7 гривен за литр и бензина – не более, чем 5 гривен за литр.
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