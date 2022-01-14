В частности ухудшится качество продуктов или они вообще исчезнут. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

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Несходовский: товары исчезнут с полочек магазинов

По его словам, подход государства является неправильным, ведь он будет ухудшать ситуацию в стране.

Такая мера будет иметь негативные последствия. Например, отдельные товары просто исчезнут с полок магазинов из-за того, что их будет невыгодно продавать,

– подчеркнул Несходовский.

Он пояснил, что такое регулирование приведет и к тому, что ухудшится качество продуктов. Для того, чтобы выполнять требования Кабинета Министров и остался спрос, производитель будет использовать худшее сырье, чтобы продавать по соответствующей цене.

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Какой подход нужен

Как отметил директор Института социально-экономической трансформации, если есть монопольные сговоры или неконкурентное поведение, то для таких ситуаций есть Антимонопольный комитет.

Он проводит расследование и за злоупотребления применяет штрафные санкции для тех, кто необоснованно повышал цены.

Для регулирования цен лучший подход – это не снижать цены, а поддерживать тех граждан, которые являются наиболее незащищенными: пенсионеров; тех, кто получает социальную помощь. Для таких людей (надо – 24 канал) предложить дополнительные выплаты, которые дадут им возможность покрыть рост цен. Илья Несходовский Директор Института социально-экономической трансформации

Также, как пояснил Несходовский, есть возможность устанавливать льготы для производителей, чтобы они могли снижать цены.

"Полностью советский путь"

Эксперт считает, что такое решение государства – это простой способ вместо того, чтобы рыночными методами менять ситуацию.

"Пошли полностью советским путем, который уже показывали, например, в 1990 годах. Тогда с полочек магазинов исчезали полностью все продукты", – сказал Несходовский.

В Украине ввели государственное урегулирование цен

Правительство запретило производителям устанавливать наценку более 10% на гречневую крупу, сахар, пшеничную муку, макаронные изделия украинского производства, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, куриные яйца категории С1, курятину и сливочное масло.

Такое решение Кабмин принял из-за резкого роста цен на соответствующие группы товаров. К 2022 году Кабмин уже вводил госрегулирование цен на некоторые сорта хлеба, в частности на батон, а также – на подсолнечное масло.

В мае 2021 правительство ввело государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо до окончания карантина. Согласно документу, торговая надбавка к средней цене дизельного топлива не может превышать 7 гривен за литр и бензина – не более, чем 5 гривен за литр.

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