В 2021 году пенсии в Украине будут расти в несколько этапов. Планируется повысить выплаты для людей, которым исполнилось 65 лет, и работающим пенсионерам. Также проведут два перерасчета минимальных пенсий.

Министр социальной политики Марина Лазебная подчеркнула необходимость провести индексацию пенсий в следующем году. Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Как будут меняться пенсии в 2021 году

Повышение пенсии для людей, которым исполнилось 65 лет и у которых полный стаж работы.

Индексация пенсий.

Повышение пенсий для работающих пенсионеров.

Повышение пенсий для людей, старше 75 лет – ориентировочно в июле запланировано поднятие выплат на 400 гривен.

Два перерасчета минимальных пенсий – в июле и декабре.

Минимальная пенсия в Госбюджете-2021

Отметим, что 15 декабря Верховная Рада приняла Государственный бюджет-2021. В документе, который предложили нардепам ко второму чтению, расходы на Пенсионный фонд уменьшили на 8 миллиардов гривен. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это не повлияет на выплату пенсий.

Согласно главной смете страны, в 2021 году минимальную пенсию поднимут до 1 854 гривен – с 1 июля, с 1 декабря – до 1 934 гривен. Сейчас минимальная пенсия составляет 1 769 гривен.



Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум в 2021 году / Инфографика 24 канала