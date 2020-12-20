Как будут меняться пенсии в 2021 году: объяснение главы Минсоцполитики
В 2021 году пенсии в Украине будут расти в несколько этапов. Планируется повысить выплаты для людей, которым исполнилось 65 лет, и работающим пенсионерам. Также проведут два перерасчета минимальных пенсий.
Министр социальной политики Марина Лазебная подчеркнула необходимость провести индексацию пенсий в следующем году. Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
К теме Зарплаты, пенсии и соцвыплаты по-новому: прожиточный минимум с 2021 года поднимут
Как будут меняться пенсии в 2021 году
- Повышение пенсии для людей, которым исполнилось 65 лет и у которых полный стаж работы.
- Индексация пенсий.
- Повышение пенсий для работающих пенсионеров.
- Повышение пенсий для людей, старше 75 лет – ориентировочно в июле запланировано поднятие выплат на 400 гривен.
- Два перерасчета минимальных пенсий – в июле и декабре.
Минимальная пенсия в Госбюджете-2021
Отметим, что 15 декабря Верховная Рада приняла Государственный бюджет-2021. В документе, который предложили нардепам ко второму чтению, расходы на Пенсионный фонд уменьшили на 8 миллиардов гривен. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это не повлияет на выплату пенсий.
Согласно главной смете страны, в 2021 году минимальную пенсию поднимут до 1 854 гривен – с 1 июля, с 1 декабря – до 1 934 гривен. Сейчас минимальная пенсия составляет 1 769 гривен.
Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум в 2021 году / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью