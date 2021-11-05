Будут ли веерные отключения света: Шмыгаль рассказал, чего ждать украинцам

Кабинет Министров не получал поручения от СНБО относительно разработки графика веерных отключений электроэнергии в Украине. Эту информацию, которая распространяется в соцсетях, премьер Денис Шмыгаль назвал не соответствующей действительности.

Об этом премьер-министр Украины сказал во время часа вопросов к правительству.

Важно Укрэнерго объяснило поставки электроэнергии из Беларуси

Никаких поручений Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно разработки каких-либо графиков веерных отключений электроэнергии, конечно, не было. Их нет,

– сказал глава правительства.

Недавно в сети активно обсуждали информацию, что СНБО может созвать срочное заседание. На нем якобы должны будут обсуждать вопросы веерных отключений и разработают необходимый план действий.

Что такое веерные отключения? Это поочередные или погрупповые отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует частотной разгрузке энергосистемы.

Почему заговорили о веерных отключениях

Это обусловлено ежедневным уменьшением запасов угля на складах ТЭС. В частности, в соответствии с графиком накопления угля, утвержденным Минэнерго, количество угля меньше планового примерно в 4 раза. Именно это и могло стать причиной веерных отключений.

По состоянию на 1 ноября 2021 года запасы угля на складах ТЭС составляют 542,8 тысячи тонн, что на 6,96% меньше по сравнению с запасами на 25 октября.

В Укрэнерго также заявляли об ухудшении ситуации с накоплением угля. В начале октября теплоэлектростанции имели в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено в графике. Стоит заметить, что Минэнерго в августе увеличило плановые показатели накопления угля до 3 миллионов.