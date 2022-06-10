В парламенте есть принципиальная позиция не повышать тарифы на время войны. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона единых новостей, сообщает 24 канал.

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Цен повышать не будут

Во время войны многие теряют в зарплате или вообще теряют работу, кто-то потерял имущество. Все понимают, что повышение тарифов не является хорошей идеей, и все работают над тем, чтобы сохранить стабильность в тарифах.

– подчеркнул Герус.

Следует ли украинцам волноваться из-за газа

"Нафтогаз" проводит встречи с представителями других стран, чтобы совместно организовать работу по перекачке газа в подземные хранилища. Пока что планируют закупать газ у стран Европы – Словакии, Венгрии, Польши. Вместе с тем, есть и внутренние ресурсы.

Андрей Герус считает, что зима в Украине будет тяжелой, но тепло и свет будут поставляться несмотря ни на что . Главное, на его взгляд, – платежная дисциплина.

Главное – платежная дисциплина. Если сегодня те, кто имеет доходы, будут своевременно оплачивать коммунальные услуги, это уже будет серьезной поддержкой. Потому что для энергосистемы нужны средства, чтобы закупить газ и уголь,

– подытожил Андрей Герус.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины заявил, что для следующего отопительного сезона понадобится от 21 до 24 млрд кубометров газа. По словам Андрея Геруса, точные цифры будут известны только ближе к концу лета.

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