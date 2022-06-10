В парламенте есть принципиальная позиция не повышать тарифы на время войны. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона единых новостей, сообщает 24 канал.
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Цен повышать не будут
Во время войны многие теряют в зарплате или вообще теряют работу, кто-то потерял имущество. Все понимают, что повышение тарифов не является хорошей идеей, и все работают над тем, чтобы сохранить стабильность в тарифах.
– подчеркнул Герус.
Следует ли украинцам волноваться из-за газа
"Нафтогаз" проводит встречи с представителями других стран, чтобы совместно организовать работу по перекачке газа в подземные хранилища. Пока что планируют закупать газ у стран Европы – Словакии, Венгрии, Польши. Вместе с тем, есть и внутренние ресурсы.
Андрей Герус считает, что зима в Украине будет тяжелой, но тепло и свет будут поставляться несмотря ни на что . Главное, на его взгляд, – платежная дисциплина.
Главное – платежная дисциплина. Если сегодня те, кто имеет доходы, будут своевременно оплачивать коммунальные услуги, это уже будет серьезной поддержкой. Потому что для энергосистемы нужны средства, чтобы закупить газ и уголь,
– подытожил Андрей Герус.