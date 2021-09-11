Будут готовить к следующему раунду реформ: известны даты нового визита миссии МВФ в Украину

11 сентября 2021 , 17:17
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Источник:

24 канал

По состоянию на 11 сентября сообщили, что МВФ отправит следующую миссию в Украину уже в течение ближайших 10 – 12 дней. Тогда начнется проработка соглашения по программе кредитования stand-by.

По словам заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, stand-by фокусирует свое внимание на поддержке макростабильности. Соответствующее заявление прозвучало во время форума "Ялтинская европейская стратегия".

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В течение 10 – 12 дней МВФ направит миссию, которая будет работать над тем, чтобы проработать соглашение по stand-by, чтобы поддержать экономику Украины,
– подчеркнул Рашкован.

Программа stand-by намерена подготовить Украину для следующего раунда структурных реформ.

МВФ и Украина: последние новости

  • Международный валютный фонд еще 23 августа направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это – безвозвратная помощь. В Кабмине сообщили, что эти деньги направят на социальные выплаты.
  • По словам Екатерины Рожковой, это – деньги новой эмиссии. В Украине их назвали замечательным подарком ко Дню Независимости.
  • Сейчас Украина также может получить 700 миллионов долларов транша. По словам Даниила Гетманцева, есть шанс, что это произойдет уже в октябре.
Автор: Мар'яна Бекало