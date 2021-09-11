По словам заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, stand-by фокусирует свое внимание на поддержке макростабильности. Соответствующее заявление прозвучало во время форума "Ялтинская европейская стратегия".

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В течение 10 – 12 дней МВФ направит миссию, которая будет работать над тем, чтобы проработать соглашение по stand-by, чтобы поддержать экономику Украины,

– подчеркнул Рашкован.

Программа stand-by намерена подготовить Украину для следующего раунда структурных реформ.

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