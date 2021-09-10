Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Украина за короткое время нарушила обязательства, взятые на переговорах Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в США.

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Как рассказал Фурса, уволенные члены наблюдательного совета заявили, что не могут влиять на деятельность "Нафтогаза". Все из-за того, что сейчас не выполняется закон и корпоративное управление, а компанией руководят в офисе Президента.

Они не могут ни на что влиять, поэтому не будут нести за это ответственность.

К сожалению, это будет иметь дальновидные негативные эффекты и на деятельность "Нафтогаза", и на бюджет Украины, и на наши взаимоотношения с США,

– заявил инвестиционный банкир.

Может ли "Нафтогаз" быть без наблюдательного совета

По словам Фурсы, претензии к наблюдательному совету возникают из-за политиков, которые из-за его действий теряют контроль над компанией.

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Он рассказал, что наблюдательного совета "Нафтогаза" в Украине не было до 2014 года. Тогда компания была с бешеной "черной дырой", из-за которой Виктор Янукович и его приспешники зарабатывали миллиарды долларов.

"Именно поэтому ввели реформу корпоративного управления, которая должна была установить посредника между политиками и правлением компании, чтобы ее не могли использовать в своих интересах", – добавил инвестиционный банкир.

Фурса рассказал об увольнениях в "Нафтогазе": смотрите видео

Что этому предшествовало