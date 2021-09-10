Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Украина за короткое время нарушила обязательства, взятые на переговорах Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в США.
К теме Независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" ушли в отставку
Как рассказал Фурса, уволенные члены наблюдательного совета заявили, что не могут влиять на деятельность "Нафтогаза". Все из-за того, что сейчас не выполняется закон и корпоративное управление, а компанией руководят в офисе Президента.
Они не могут ни на что влиять, поэтому не будут нести за это ответственность.
К сожалению, это будет иметь дальновидные негативные эффекты и на деятельность "Нафтогаза", и на бюджет Украины, и на наши взаимоотношения с США,
– заявил инвестиционный банкир.
Может ли "Нафтогаз" быть без наблюдательного совета
По словам Фурсы, претензии к наблюдательному совету возникают из-за политиков, которые из-за его действий теряют контроль над компанией.
Узнайте больше Непрофессиональные, – Витренко прокомментировал увольнение членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
Он рассказал, что наблюдательного совета "Нафтогаза" в Украине не было до 2014 года. Тогда компания была с бешеной "черной дырой", из-за которой Виктор Янукович и его приспешники зарабатывали миллиарды долларов.
"Именно поэтому ввели реформу корпоративного управления, которая должна была установить посредника между политиками и правлением компании, чтобы ее не могли использовать в своих интересах", – добавил инвестиционный банкир.
Фурса рассказал об увольнениях в "Нафтогазе": смотрите видео
Что этому предшествовало
- Трое независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" 7 сентября подали в отставку. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на должности там.
- В частности, в отставку ушли Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден.
- Стоит заметить, что в апреле 2021 года 5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" публично объявили о прекращении своих полномочий. Кроме 3 упомянутых лиц, говорилось о Юлии Ковалив и Наталье Бойко.