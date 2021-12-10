Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале заявил министр финансов Сергей Марченко. Он также рассказал о проверке доходов украинцев, налоге на квартиры, краже из госбюджета, возможности амнистировать деньги и транше МВФ.

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О бюджете на 2022 год и пенсиях

Как мы будем жить в 2022 году?

Я надеюсь, что лучше, чем в 2021 году.

Это все обещают.

Это ведь не обещание. У нас есть понимание того, почему так будет. Во-первых, есть важные решения по увеличению денег на медицину, потому что зарплаты медиков возрастут. Во-вторых, впервые, наверное, за мою практику подготовки бюджетов этот имеет четко сформированные приоритеты.

Справка. Верховная Рада окончательно поддержала проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. Нардепы начали рассматривать документ еще 20 октября, однако в целом его одобрили 2 декабря.

Кроме медицины, обороны, ветеранов АТО и ВПЛ-студентов, это также инфраструктура. Бюджет впервые за 10 лет имеет достаточно существенную долю капитальных расходов.

Это деньги, которые будут вкладывать в инфраструктуру: дороги, железная дорога, Укрзализныця, в частности, развитие аэропортной инфраструктуры, "Большая реставрация", "Большая стройка". В целом – все, что строит государство. На это предусмотрели достаточно значительные деньги – 140 миллиардов гривен.

Это больше или меньше, чем в 2021 году?

Это самая большая доля за последние 10 лет в процентах. Однако если брать абсолютную сумму, то это самая большая доля не только за 10 лет, но и в принципе наверняка за предыдущие периоды. У нас бюджеты растут, доля и сумма растут, поэтому они самые большие.

Может, мы будем жить лучше не потому, что будет больше выплат от государства, а благодаря более развитой инфраструктуре?

Выплаты сохранятся, возрастут. Увеличится и прожиточный минимум на инфляцию, увеличится и минимальная заработная плата, зарплата врача и учителя. Поэтому ожидать, что это только бюджет на "капиталку" нельзя.

Сергей Марченко: "У бюджета достаточно существенная доля капитальных расходов" / Фото Минфина

У нас бюджет в целом составляет больше 1 триллиона гривен. Там только незначительная доля 9,4% – капитальные расходы. Все остальное – текущие расходы и потребление.

Расходы на потребление – это на зарплаты бюджетникам?

Не только. Бюджетники в этом случае – это те, кто содержится из государственного бюджета. Там есть и социальные пособия, и пенсии – это не бюджетники.

Пенсионеры – это не бюджетники, но они получают 205 миллиардов дотаций от Пенсионного фонда, который у нас дотационный.

То есть, не хватает выплат, чтобы покрывать текущие пенсии?

Не хватает. У нас пенсионеров более 11 миллионов, а количество людей, выплачивающих единый социальный взнос (ЕСВ) – всего 9,6 миллиона. Эта пропорция не убавляется.

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Доля людей, которые должны получать пенсию, растет, а тех, кто работает, уменьшается. Это проблема. Надо проводить пенсионную реформу.

Некоторые люди говорили, чтобы на пенсию не рассчитывали.

Если так будет, то дефицит просто станет колоссальным. Эта пенсия будет в минимальном размере.

Если хотим получать достойную пенсию, нужно накапливать. Сейчас подготовили законопроект о введении обязательного накопительного уровня.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе рассказал, что с 2023 года в Украине начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями. Правительство уже избрало 3 группы, на которые распространятся изменения.

Надеюсь, что парламент его поддержит. Он достаточно фискально напряженный, потому что это деньги из бюджета, но это тот путь, по которому мы должны идти.

"Фискально напряженный" означает, что больше денег будут брать с налогоплательщиков?

Часть денег из бюджета – 1% ЕСВ и 1% такой же из расходов бюджета будут направлены каждому украинцу на его собственный счет.

На безопасность и оборону будет самая большая за все время истории Украины сумма – 6% ВВП или 323 миллиарда гривен. Это весь силовой блок?

95% увеличения в 2022 году в секторе безопасности и обороны пойдет на Министерство обороны, вооруженные силы. Незначительная часть – на Министерство внутренних дел и, конечно, министр недоволен бюджетом.

У нас есть дискуссия. Мы предложили механизм, как будем увеличивать заработную плату патрульных, пограничников. Однако этот бюджет и Вооруженные силы обеспечены достаточно существенным ресурсом.

В Украине, оказывается, минимальная заработная плата больше, чем в России. В Украине она составляет 200 евро, а в России – около 150 евро. Фактически увеличение минимальной зарплаты заставляет нанимающих людей больше платить в бюджет ЕСВ. То есть, вы таким образом дополнительно собираете денег в бюджет?

Детинизируем экономику. В частности, к минимальной заработной плате привязаны выплаты в бюджетной сфере.

Однако нельзя принимать решение об увеличении минимальной заработной платы без привязки к экономическим возможностям. Должна быть четко установлена ​​пропорция – соотношение между минимальной и средней заработной платой в экономике.

Именно эта пропорция определяет, достаточный ли уровень минимальной зарплаты. Мы в 2021 году сделали существенный прирост – он фактически больше, чем на тысячу гривен. За год это достаточно много.

Однако в 2022 году рост минимальной зарплаты будет умеренным. Учитывая инфляционные тренды, мы закладывали не столь существенный рост.

О деньгах за недра

В 2022 году за добычу железной руды из недр будут брать больше денег. Почему не повысили, например, на марганцевую руду, которой занимается Игорь Коломойский? Это часто вспоминают как намек, что власть имеет особые отношения с ним, поэтому увеличивают всем, кроме него.

Для того, чтобы вести предметную дискуссию по поводу того, почему относительно железной руды увеличили, а относительно марганцевой – нет, надо понимать, какую долю составляет налогообложение, как облагается налогом и почему это решение не приняли.

Была дискуссия по поводу того, почему не включили марганцевые руды. Однако в процессе обсуждения доказали факт, что модель их налогообложения справедлива.

Я благодарю парламентариев, что приняли законопроект №5600. Он для всех и не касается конкретных фамилий, а тех видов бизнеса, которые определенным образом используют недра Украины. Они загрязняют их и, используя вредные привычки украинцев, зарабатывают на этом.

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Также нововведения касались детенизации рынка земли, ее обращения. У нас 8 миллионов гектаров в тени. Никто не платит налогов вообще, ни копейки.

Также была борьба со схемами – ужесточили определенные моменты в законопроекте. К сожалению, там "выпала" недвижимость. Считаем, что это произошло несправедливо, но опять же компромисс.

О налоге на квартиры

С какой квартиры будет налог?

Если вы за год продаете третью квартиру, то должны уплатить НДФЛ в размере разницы между суммой покупки квартиры и суммой продажи. Однако это единичные случаи.

Если речь идет о бизнесе, то должны оформить соответствующим образом. Физлицо очень редко совершает сделки по продаже 3 квартир в год.

А вы хотели, чтобы "облагали" со 2 квартиры?

Нет, в этой части депутаты нас поддержали. Там была другая – уплата НДС.

Сейчас существует схема, как минимизируют оплату НДС компании-застройщика. В ней параллельно есть компания, которая через механизмы различных инвестиционных договоров и участия в капитале привлекает граждан, которые инвестируют фактически в жилье. При этом в конечном случае есть НДС.

Впрочем, в процессе подготовки к продаже этой квартиры НДС не платят, то есть фактически сектор девелопмента таким образом вообще не платит НДС. Мы тоже считаем это несправедливым. Не "дожали".

Сколько потеряли от того, что "не дожали"?

Оборот сектора – 18 миллиардов гривен в год. Вы можете на 6 поделить и сосчитать.

Однако не все не платят этот НДС.

Не платят все 18.

Сколько это выходит?

Приблизительно 3,6 миллиарда. Были риски, что возрастут цены. Это происходит не потому, что там нет НДС, а из-за платежеспособного спроса.

Министерство финансов извлекло урок из дискуссии. В частности, поняли, что нужно быть более активным на этапе подготовки таких решений, чтобы потом вас не могли "мочить" через информационные кампании.

О проверке доходов украинцев

Украинцы, если покупают недвижимость, скоро будут подлежать специальной проверке. Сергей, вы испугали тем, что проверят всех с 1995 года.

Есть проблема, когда из контекста вырывают определенные фразы и затем производят сенсационные заголовки. Никто не собирается ничего проверять. Прямо с 1995 года создана база, в которой можно проверить. До этого нельзя проверять.

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Сейчас у нас идет налоговая амнистия. Желающие задекларировать доходы, по которым не уплачены налоги, могут это сделать.

Что такое налоговая амнистия В Украине с 1 сентября началась В Украине с 1 сентября началась налоговая амнистия , которая продлится год. Граждане могут задекларировать свое состояние, с которого не были уплачены налоги и сборы. Процедура является добровольной и одноразовой.

Мы общались с международными партнерами. Они советуют после проведения налоговой амнистии использовать косвенные способы. Что это значит? Амнистия завершилась, дальше всех субъектов считают полностью амнистированными или у них есть достаточные доходы, чтобы совершать ценные покупки.

В случае, например, после амнистии, какой-нибудь гражданин решит купить ценную квартиру. Он говорит: "Смотрите, у меня есть амнистированные деньги. Я покупаю. У меня нет вопросов".

Амнистированные – это если вы заплатили за эти деньги 5%?

Да, 5%, если на депозит и 2,5% – если облигации.

То есть амнистия действительно очень лояльна?

Очень лояльная. Она пока недостаточно активна, но это нужно объяснять. Амнистия лояльная. Я призываю граждан поинтересоваться.

Это достаточно просто – прийти в банк, задекларировать, положить на счет и за эти деньги никто никогда не спросит. Если, конечно, это деньги не криминального характера, потому что это не освобождает от ответственности.

Сергей Марченко: "Амнистия лояльная. Я призываю граждан поинтересоваться" / Фото Минфина

Это не касается чиновников?

Не касается.

К примеру, вы легализовались под 2,5%, были обычным предпринимателем, за жизнь собрали деньги. Однако в мире начал действовать финансовый мониторинг. Вы захотели квартиру и когда придете ее покупать, вам скажут: "У вас нет денег". Для этого их нужно легализовать под 2,5% через облигации или 5% по депозиту. До какого числа это действует?

У нас на год закон был принят с 1 сентября. Он будет год действовать.

То есть, до 1 сентября 2022 года еще есть возможность так дешево легализовать?

Да.

После этого есть возможность своими деньгами распоряжаться как угодно. А если нет? Говорят: "Мы будем проверять вас до 1995 года".

Нет, не так. Условно говоря, дальше проводят постоянно сделки купли-продажи, в том числе недвижимости.

Почему 1995 год? Потому что базу данных ведут с тех пор. Если гражданин с 1995 года работал и платил налоги, к нему нет вопросов. Можно посмотреть в базе данных налоговой.

Он сказал: "У меня есть доходы. Итак, покупаю жилье". Без вопросов. Если, условно говоря, таких доходов нет, тогда у налоговой должно быть право спросить: "Амнистию ты не прошел и доходов у тебя нет. Откуда деньги на квартиру?"

Каждый читатель сейчас подумал: "Вот государство уже недружественно ко мне относится".

А почему недружественно? Сейчас создали возможность. Дружественно – не платить налоги? Что это за дружба?

Я не защищаю граждан, почему-то не уплативших налоги. Наоборот – есть возможность, и, пожалуйста, воспользуйтесь. Рано или поздно придет такое время, когда у вас почему-то будут доходы под подушкой, под матрасом.

Кстати, по амнистии можно достаточно легально иметь определенную сумму денег, мне кажется более 10 тысяч долларов, которые можно не декларировать. Там и по квартире можно декларировать сумму. То есть, есть определенные лимиты.

О возможности амнистировать деньги

Куда обращаться, чтобы амнистировать деньги?

В банк.

То есть, в любой коммерческий банк можно прийти и провести эту амнистию?

Там объяснят, каким образом. Надо сказать: "Я хочу амнистировать деньги. Переведите на мой счет". Банк обязан перевести их на счет.

Дальше это уже вопрос гражданина – пойти в налоговую, сказать об амнистии и 5% налога.

Скажу, что 5% – это небольшая плата. В мире больше процентов брали за подобную налоговую амнистию. Хотя она еще много денег не принесла. Сколько?

250 миллионов – последняя задекларированная цифра. Соответствующим образом можете сосчитать, сколько уплачено налогов. Цель этой истории не является фискальной.

Мы не хотим, условно говоря, ободрать граждан, обжиться. Есть цель создать прозрачные правовые отношения, когда никому не нужно придумывать, каким образом приобрести те или иные доходы.

Чтобы была легальная возможность купить жилье. Надо сказать: "Я уплатил налоги, хочу спать спокойно и иметь возможность приобрести вещи, которые хочу".

О воровстве из госбюджета

Рупоры олигархов утверждают, что каждый год в Украине воруют 40 миллиардов долларов из государственного бюджета. При этом упоминают то Михеила Саакашвили, то Энтони Блинкена. Сколько воруют на самом деле? 40 миллиардов или нет?

Все эти манипулятивные заявления должны показать одно: страна коррумпирована, ей не нужно доверять, все чиновники – коррупционеры, поэтому будем менять власть. Есть разные призывы.

Я – министр финансов, должностное лицо. К таким заявлениям отношусь очень осторожно. Есть ли коррупция на таможне и в налоговой – конечно. Масштабна ли такая коррупция – это надо считать.

Сергей Марченко: "Манипулятивные заявления должны показать, что страна коррумпирована" / Фото Минфина

Условно говоря, когда речь идет о миллиарде – это одно дело, а когда о 40 миллиардах долларов – уже другое.

Если бы говорилось в целом о фискальном блоке, то, возможно, не облагается налогом 20–30 миллиардов гривен, которые можно было бы взыскать, проведя качественную работу по вопросу администрирования.

Однако это очень колоссальная работа. Пока эти деньги не появились, истории о 40–50 миллиардах являются мифами.

Она красиво звучит, запоминается.

У нас бюджет составляет 1 триллион 500 миллионов расходов. Приблизительно такая сумма. Сказать, что у нас еще где-то один бюджет можно, но я предлагаю что-то делать для того, чтобы легализовать хоть частично эту сумму, а не рассказывать о том, что она большая и завтра появится.

Создается впечатление, что у нас где-то есть уникальный источник доходов, благодаря которому завтра будем жить как Швейцария. Так не будет. Мы действительно страна с ВВП, который у нас есть, с уплачиваемыми налогами.

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Для того чтобы получить больше, это нужно легализовать. Я не говорю, что не следует бороться с коррупцией. Однако нужно платить налоги и все остальное. Я очень скептически отношусь к этим цифрам.

Об экономическом паспорте украинца

Президент подарил надежду украинцам. Они получат часть доходов от недр, использующихся олигархами. Впрочем, сразу возникло много вопросов. Во-первых, почему речь идет о тех, кто рожден после 2019 года? Во-вторых, как уберечь деньги от инфляции? Что гарантирует Министерство финансов?

Это инициатива Владимира Зеленского. Офис Президента отработал соответствующий законопроект, который сейчас зарегистрирован. Мы, конечно, будем разрабатывать проект. В случае принятия искать способы его реализации.

Что известно об экономическом паспорте украинца Владимир Зеленский Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно законопроекту, все деньги, плата за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах украинских детей. Когда они будут достигать 18-летия, то смогут воспользоваться этими деньгами.

В мире подобные прецеденты есть. Верно?

Есть в Норвегии и других странах. У нас есть свой способ аккумулирования ресурсов. Предполагается, что часть рентной платы уйдет в Фонд. Да, может быть серьезный фискальный эффект, но позже.

Сейчас говорится о постепенной аккумуляции и способе вложения в облигации внутреннего государственного займа. Все для того чтобы эти деньги приумножались, а инфляция не могла влиять на их накопление.

Об инвестициях в Украине

Если в целом посмотреть на ситуацию Украины как "кошелька", в пространстве циркулирует тема инвестиций. Говорят, что от нашего государства ушли инвесторы. Каков у нас баланс по итогам 2021 года?

Пока рано подводить итоги 2021 года. Крупнейшим инвестором в Украину является государство, международные финансовые организации, которые кредитуют и активно вкладывают в наше государство:

Европейский инвестиционный банк;

Европейский банк реконструкции и развития;

Мировой банк.

К сожалению, COVID-19 и ситуация в мировой экономике не создает дополнительных аппетитов для инвестиций в целом. Учитывая наши недостаточно благоприятные условия (воюющую страну), инвесторы не очень охотно вкладывают деньги.

Последняя информационная кампания очень негативно отразилась на наших перспективах. Это касается не только потенциальных инвесторов, но и возможности правительства Украины размещаться на международных рынках.

Нехорошие информационные фоны и война определяют сегодняшние реалии. В то же время это не значит, что у Украины плохое экономическое положение. У нас есть внутренний инвестор, государство как инвестор, международные институты, которые нас поддерживают.

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Это позволяет создать буфер с определенным запасом прочности и оптимистично смотреть в будущее. Это позволяет нам ожидать, что постепенно инвестиционный климат улучшится.

Владимир Путин, просто передвигая танки и воинские части вокруг наших границ, уже создает достаточный эффект, чтобы Украина теряла деньги.

Верно. Это не вопрос перемещения, а того где о нем написали – американская, европейская пресса. Последние информационные истории оказали негативное влияние на наши перспективы. Нам желательно максимально быстро это пройти и начать год без схожих информационных фонов.

Но по всей вероятности, что баланс будет минусовым?

В 2020 году был минусовым. В 2021 году нужно увидеть. Есть надежда, что он (баланс – 24 канал) будет положительным.