Такое мнение высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления в Верховной Раде Украины. По его словам, ведомство начало предварительную подготовку к осенне-зимнему периоду.

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"Этот отопительный сезон, безусловно, будет сложным. Он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса", - заявил Галущенко.

Предотвращение энергетического кризиса в Украине

Министр энергетики отметил, что важным шагом стала синхронизация украинской энергетической системы с европейской. В зимние месяцы она пройдет тестовый период работы в изолированном режиме, а с конца 2022 года должна войти в параллельную работу с ENTSO-E.

Галущенко заметил, что в 2023 году в Украине ожидают уже на полноценную и синхронную работу украинской системы с европейской. Это внесет "концептуальные изменения" в украинский рынок.

Что такое ENTSO-E?

European Network of Transmission System Operators for Electricity - это европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. В нее входят 43 оператора из 36 стран Европы. Сеть существует с 2009 года и имеет немало преимуществ, в отличие от российской энергосистемы, в частности емкость 1136 гигаватт по сравнению с 300 гигаваттами.

По словам чиновника, правительство Украины приняло меры по защите населения от колебания тарифов. В ежедневном режиме обещают обеспечить:

стабильное ценообразование на электроэнергию;

качественное выполнение ремонтной кампании генерирующего и сетевого оборудования;

соблюдение предприятиями объемов добычи и импорта угля.

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Еще в июне 2021 года совместно с "Укрэнерго" Минэнергетики утвердило новый план накопления угля. Он предусматривает рост объема потребления электроэнергии на 4% благодаря работе атомных электростанций.

Увеличить объемы производства электроэнергии на 880 миллионов киловатт-часов надеются благодаря плановым ремонтам станций. Это позволит сэкономить эквивалент 450 тысяч тонн угля. Кроме этого в правительстве:

предложили регулятору изменить ценовые ограничения на организованных сегментах рынка;

запретили спекулятивные операции трейдеров;

установили минимальную цену продажи на внутреннесуточном рынке;

разработали изменения в правила безопасности поставок электроэнергии, в частности усилили контроль за плановым поставкам угля на склады.

Одним из способов стабилизации энергетического рынка стало введение новой модели ПСО - возложения специальных обязанностей. Она заработала с 1 октября и кардинально изменила рынок и подходы к нему. Герман Галущенко Министр энергетики Украины

Поэтому с октября 2021 года владельцы домохозяйств, потребляющих до 250 киловатт в месяц, будут платить по тарифу по 1,44 гривны. Остальные без изменений - по тарифу 1,68 гривны.

По инициативе Министерства энергетики также образовали балансирующую группу "Нафтогаз", в состав которой вошли почти все субъекты поставки газа. Глава Минэнерго заверил, что благодаря этому цена на газ составит 7,42 гривны.

Все поставщики в составе группы будут получать газ по этой одинаковой цене, поэтому стоимость голубого топлива для бытовых потребителей будет оставаться стабильной в течение всего отопительного сезона. Герман Галущенко Министр энергетики Украины

Выступление министра энергетики касаемо отопительного сезона: смотрите видео ВРУ​

Энергетический кризис в мире

Сложности ситуации добавляет мировой энергетический кризис. Цены на уголь и газ на международном рынке превышают рекорды. В частности в Европе уголь оценили в 300 долларов за тонну, а за газ в Нидерландах просят 2 тысячи долларов. Существенно возросла и цена на электричество, в гривневом эквиваленте это 12 - 14 гривен, или в 4 раза больше, чем было.

Существует целый ряд причин, почему так происходит. Это вопрос и политического давления, и "Северного потока-2", и "Турецкого потока". Это то, что происходит, когда газ используют не как товар, а как оружие. Герман Галущенко Министр энергетики Украины

Мировой кризис повлиял на рост цен на газ в Украине. Ряд производителей перестали производить газ, возросло использование угля. Как следствие, энергосистема потеряла почти 3 тысячи мегаватт.

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