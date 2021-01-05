Всемирный банк спрогнозировал, как будет расти экономика в 2021 году
Всемирный банк прогнозирует, что в 2021 году произойдет рост мировой экономики на 4%. Впрочем, такой прогноз реалистичен только при условии, что уже начавшаяся вакцинация от коронавируса будет продолжаться в широких масштабах.
Вероятнее всего, рост экономики будет "вялым" из-за отсутствия более решительных действий политиков по решению проблемы пандемии. Об этом Всемирный банк рассказывает в своем докладе "Перспективы мировой экономики".
К слову Минэкономики назвало масштабы падения ВВП в 2020 году
Хотя мировая экономика снова растет после падения, пандемия привела к массе жертв и больных, бросила миллионы людей в бедность, и впереди у нас, возможно, длительный период низкой экономической активности и низких доходов,
– убеждены аналитики ВБ.
Они советуют для политиков определить приоритетами ограничение распространения коронавируса и гарантирование массовой вакцинации.
"Чтобы поддержать восстановление экономики, властям также необходимо создать условия для осуществления цикла инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого роста экономики", – заявили во Всемирном банке.
Прогноз роста экономик:
- США – 3,5%,
- европейской зоны – 3,6%,
- Япония – 2,5%,
- Китай – 7,9%.
Итоги 2020 года
По оценке Всемирного банка, в прошлом году мировая экономика потеряла около 4,3%. ВВП большинства стран снизился, однако, например, Китая, который первым начал успешно бороться с пандемией, не сильно, но вырос – на 2%. В остальных странах ситуация следующая:
- США – падение на 3,6%,
- европейская зона – 7,4%,
- Япония – 5,3%.
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