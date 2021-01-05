Всемирный банк прогнозирует, что в 2021 году произойдет рост мировой экономики на 4%. Впрочем, такой прогноз реалистичен только при условии, что уже начавшаяся вакцинация от коронавируса будет продолжаться в широких масштабах.

Вероятнее всего, рост экономики будет "вялым" из-за отсутствия более решительных действий политиков по решению проблемы пандемии. Об этом Всемирный банк рассказывает в своем докладе "Перспективы мировой экономики".

К слову Минэкономики назвало масштабы падения ВВП в 2020 году

Хотя мировая экономика снова растет после падения, пандемия привела к массе жертв и больных, бросила миллионы людей в бедность, и впереди у нас, возможно, длительный период низкой экономической активности и низких доходов,

– убеждены аналитики ВБ.

Они советуют для политиков определить приоритетами ограничение распространения коронавируса и гарантирование массовой вакцинации.

"Чтобы поддержать восстановление экономики, властям также необходимо создать условия для осуществления цикла инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого роста экономики", – заявили во Всемирном банке.

Прогноз роста экономик:

США – 3,5%,

европейской зоны – 3,6%,

Япония – 2,5%,

Китай – 7,9%.

Итоги 2020 года

По оценке Всемирного банка, в прошлом году мировая экономика потеряла около 4,3%. ВВП большинства стран снизился, однако, например, Китая, который первым начал успешно бороться с пандемией, не сильно, но вырос – на 2%. В остальных странах ситуация следующая: