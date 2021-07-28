Восстановление мировой экономики

Прогноз восстановления мирового ВВП в 2021 году

МВФ улучшил прогноз роста ВВП для стран с развитой экономикой на 0,5 процентных пунктира, против апреля. Однако, его улучшение произошло в результате пересмотра в сторону понижения для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Общий прогноз роста МВФ на уровне 6% на 2021 году остается неизменным, несмотря на эти изменения.

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Прогноз роста мирового ВВП в 2022 году

Мировой рост экономики произойдет на уровне 4,9%, что несколько выше предыдущего прогноза МВФ, который составил 4,4%. Но и в этом случае причиной роста является значительное улучшение прогнозов для стран с развитой экономикой и более сдержанное – для стран с формирующимся рынком, и развивающихся стран, отмечают в МВФ.

Когда мировая экономика начнет восстанавливаться

В последнем отчете МВФ "Перспективы развития мировой экономики" экономический советник и директор Исследовательского департамента МВФ Гита Гопинат отметила и то, что мировая экономика не сможет полностью восстановиться и начать расти, пока не завершится пандемия коронавируса.

Восстановление невозможно до тех пор, пока пандемия не будет подавлена во всем мире,

– написала Гита Гопинат в отчете.

Неравномерное восстановление экономики стран в 2021 – 2022 годах

В МВФ рассказали, что разрыв в восстановлении экономики разных странах будет углубляться под влиянием разницы в доступе к вакцине и финансовой поддержки, которую осуществляет правительство.

Неравномерный рост ВВП стран с разной экономикой, изображенное в процентных пунктирах / Скриншот инфографики с сайта МВФ

Рост ВВП различных стран в 2021 году

В США МВФ прогнозирует рекордные темпы роста ВВП на 7%.

В Еврозоне ожидается, что рост экономики составит 4,6%.

В Японии – 2,8%.

– В Китае – 8,1%. Напомним, что во II квартале рост ВВП Китая замедлился и составил 7,9% в годовом измерении против 18,3% в I квартале.

– Индии – 9,5%

Стоит отметить, что их апрельские прогнозы роста ВВП были снижены. Прогноз роста экономики Китая был снижен из-за сокращения государственных инвестиций, а рейтинг Индии – из-за серьезной второй волну вируса, которая накрыла страну весной.

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Доходы на душу населения

Вследствие пандемии доходы на душу населения в странах с развитой экономикой уменьшились на 2,8% в год против рассчитанных к пандемии трендов МВФ на 2020 – 2022 годы, а в странах с формирующимся рынком и странах развивающихся (без учета Китая) ежегодные потери доходов на душу населения составляют 6,3% в год.

Эти просмотры прогнозов в значительной мере является следствием различий в динамике пандемии с распространением штамма Дельта,

– говорится в июльском отчете МВФ.

Доля полностью вакцинированных в странах с разной экономикой

С развитой экономикой составляет почти 40% населения.

В странах с формирующимся рынком – 11%.

– В развивающихся странах, с низкими доходами вакцинирована лишь незначительная часть населения.

Выше, чем ожидалось, темпы вакцинации и возвращения к нормальной экономической деятельности привели к повышению прогнозов, а отсутствие доступа к вакцинам и обновления волны заболеваний COVID-19 в некоторых странах, особенно в Индии, привели к снижению прогнозов,

– рассказала Гопинат.