Восстановление мировой экономики
Прогноз восстановления мирового ВВП в 2021 году
МВФ улучшил прогноз роста ВВП для стран с развитой экономикой на 0,5 процентных пунктира, против апреля. Однако, его улучшение произошло в результате пересмотра в сторону понижения для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Общий прогноз роста МВФ на уровне 6% на 2021 году остается неизменным, несмотря на эти изменения.
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Прогноз роста мирового ВВП в 2022 году
Мировой рост экономики произойдет на уровне 4,9%, что несколько выше предыдущего прогноза МВФ, который составил 4,4%. Но и в этом случае причиной роста является значительное улучшение прогнозов для стран с развитой экономикой и более сдержанное – для стран с формирующимся рынком, и развивающихся стран, отмечают в МВФ.
Когда мировая экономика начнет восстанавливаться
В последнем отчете МВФ "Перспективы развития мировой экономики" экономический советник и директор Исследовательского департамента МВФ Гита Гопинат отметила и то, что мировая экономика не сможет полностью восстановиться и начать расти, пока не завершится пандемия коронавируса.
Восстановление невозможно до тех пор, пока пандемия не будет подавлена во всем мире,
– написала Гита Гопинат в отчете.
Неравномерное восстановление экономики стран в 2021 – 2022 годах
В МВФ рассказали, что разрыв в восстановлении экономики разных странах будет углубляться под влиянием разницы в доступе к вакцине и финансовой поддержки, которую осуществляет правительство.
Неравномерный рост ВВП стран с разной экономикой, изображенное в процентных пунктирах / Скриншот инфографики с сайта МВФ
Рост ВВП различных стран в 2021 году
- В США МВФ прогнозирует рекордные темпы роста ВВП на 7%.
- В Еврозоне ожидается, что рост экономики составит 4,6%.
- В Японии – 2,8%.
- В Китае – 8,1%. Напомним, что во II квартале рост ВВП Китая замедлился и составил 7,9% в годовом измерении против 18,3% в I квартале.
- Индии – 9,5%
Стоит отметить, что их апрельские прогнозы роста ВВП были снижены. Прогноз роста экономики Китая был снижен из-за сокращения государственных инвестиций, а рейтинг Индии – из-за серьезной второй волну вируса, которая накрыла страну весной.
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Доходы на душу населения
Вследствие пандемии доходы на душу населения в странах с развитой экономикой уменьшились на 2,8% в год против рассчитанных к пандемии трендов МВФ на 2020 – 2022 годы, а в странах с формирующимся рынком и странах развивающихся (без учета Китая) ежегодные потери доходов на душу населения составляют 6,3% в год.
Эти просмотры прогнозов в значительной мере является следствием различий в динамике пандемии с распространением штамма Дельта,
– говорится в июльском отчете МВФ.
Доля полностью вакцинированных в странах с разной экономикой
- С развитой экономикой составляет почти 40% населения.
- В странах с формирующимся рынком – 11%.
- В развивающихся странах, с низкими доходами вакцинирована лишь незначительная часть населения.
Выше, чем ожидалось, темпы вакцинации и возвращения к нормальной экономической деятельности привели к повышению прогнозов, а отсутствие доступа к вакцинам и обновления волны заболеваний COVID-19 в некоторых странах, особенно в Индии, привели к снижению прогнозов,
– рассказала Гопинат.
Рост ВВП Украины в 2021 году
- Минэкономики ожидает также роста ВВП во II квартале 2021 года. Предполагается, что он вырастет на уровне 4,1% по итогам текущего года.
- НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%.
- Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на уровне 3,5%.
- МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4% в 2021 году.
- Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%.