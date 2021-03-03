Поставщики газа и производители тепловой энергии с 1 апреля будут получать газ по фиксированной цене. Речь о газе для нужд потребителей жилищно-коммунальных услуг. Продлится это более года – до 30 апреля 2022 года.

Такое заявление на заседании правительства 3 марта сделал исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко. Он уточнил, что такую ​​возможность поставщикам и производителям должна обеспечить "Укргаздобыча". Вторник поручил им заняться этим вопросом в течение марта.

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Временный глава Минэнерго отметил, что сегодня необходимо начать реализовывать программу открытия доступа к объемов природного газа, которые добывают государственные компании. Цель таких шагов – развитие рынка газа в Украине и обеспечения безопасности поставок газа бытовым потребителям, прежде всего уязвимым.

Поэтому правительство поручило Министерству развития экономики как акционеру "Нафтогаза" до 4 марта подать на рассмотрение Кабмина проект решения. В нем ведомство определить основные направления деятельности "Нафтогаза".

О каких именно направления идет речь

Содействие развитию рынка природного газа в Украине и обеспечения безопасности поставок бытовым потребителям, прежде всего уязвимым. Происходить это должно, в частности, путем продажи со стороны "Укргаздобычи" в марте 2021 года природного газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей по фиксированной цене. Срок фиксированной цены – с 1 апреля 2021 по 30 апреля 2022 года.

Продажа со стороны "Укргаздобычи" с апреля 2021 года 100% отпуска товарного газа всем участникам рынка природного газа на условиях не худших, чем для группы "Нафтогаз".

Выполнение "Нафтогазом-Трейдинг" с мая 2021 года на рынке природного газа роли маркетмейкера по торговле среднесрочными (на срок до двух лет) стандартизированными продуктами.

по торговле среднесрочными (на срок до двух лет) стандартизированными продуктами. Наблюдательному совету "Нафтогаза" контролировать выполнение правлением компании этого решения.

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Что этому предшествовало

Рынок газа для населения в Украине заработал 1 августа 2020 года.

заработал 1 августа 2020 года. С 1 января в Украине выросла цена для населения как на газ, так и на электроэнергию. Поэтому во многих городах проходили тарифные протесты .

. Учитывая недовольство украинцев 18 января правительство приняло решение ввести государственное регулирование цен на газ . Речь о фиксации цены в 6,99 гривны.

. Речь о фиксации цены в 6,99 гривны. Также в правительстве планируют установить предельный тариф на распределение газа. Он не будет превышать 1,79 гривны за кубометр. Вскоре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна принять соответствующее решение.

19 января НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов. Цены упали на 5 – 30% и теперь составят 1,66 – 1,79 гривны с НДС.

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