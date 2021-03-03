Еще одна фиксированная цена: Укргаздобыча продавать весь свой газ на равных условиях
Поставщики газа и производители тепловой энергии с 1 апреля будут получать газ по фиксированной цене. Речь о газе для нужд потребителей жилищно-коммунальных услуг. Продлится это более года – до 30 апреля 2022 года.
Источник:24 канал
Такое заявление на заседании правительства 3 марта сделал исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко. Он уточнил, что такую возможность поставщикам и производителям должна обеспечить "Укргаздобыча". Вторник поручил им заняться этим вопросом в течение марта.
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Подробности
Временный глава Минэнерго отметил, что сегодня необходимо начать реализовывать программу открытия доступа к объемов природного газа, которые добывают государственные компании. Цель таких шагов – развитие рынка газа в Украине и обеспечения безопасности поставок газа бытовым потребителям, прежде всего уязвимым.
Поэтому правительство поручило Министерству развития экономики как акционеру "Нафтогаза" до 4 марта подать на рассмотрение Кабмина проект решения. В нем ведомство определить основные направления деятельности "Нафтогаза".
О каких именно направления идет речь
- Содействие развитию рынка природного газа в Украине и обеспечения безопасности поставок бытовым потребителям, прежде всего уязвимым. Происходить это должно, в частности, путем продажи со стороны "Укргаздобычи" в марте 2021 года природного газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей по фиксированной цене. Срок фиксированной цены – с 1 апреля 2021 по 30 апреля 2022 года.
- Продажа со стороны "Укргаздобычи" с апреля 2021 года 100% отпуска товарного газа всем участникам рынка природного газа на условиях не худших, чем для группы "Нафтогаз".
- Выполнение "Нафтогазом-Трейдинг" с мая 2021 года на рынке природного газа роли маркетмейкера по торговле среднесрочными (на срок до двух лет) стандартизированными продуктами.
- Наблюдательному совету "Нафтогаза" контролировать выполнение правлением компании этого решения.
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Что этому предшествовало
- Рынок газа для населения в Украине заработал 1 августа 2020 года.
- С 1 января в Украине выросла цена для населения как на газ, так и на электроэнергию. Поэтому во многих городах проходили тарифные протесты.
- Учитывая недовольство украинцев 18 января правительство приняло решение ввести государственное регулирование цен на газ. Речь о фиксации цены в 6,99 гривны.
- Также в правительстве планируют установить предельный тариф на распределение газа. Он не будет превышать 1,79 гривны за кубометр. Вскоре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна принять соответствующее решение.
- 19 января НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов. Цены упали на 5 – 30% и теперь составят 1,66 – 1,79 гривны с НДС.
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