В Украине распространена ситуация, когда молодые люди выезжают за границу, а родители вынуждены платить коммунальные услуги еще и за них. Могут ли они претендовать на субсидию – рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Как отметила Лазебная, субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства. В его состав входят все, кто зарегистрирован в квартире или доме.

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Субсидию могут назначить после решения комиссии

Однако это не означает, что субсидию не смогут назначить из-за лиц, находящихся за границей. Если люди фактически не проживают в помещении, то необходимо решение комиссии, которая обследует условия.

В случае, когда один из членов семьи уехал на заработки, субсидию обычно назначат, однако к заявлению и декларации нужно приложить подтверждающие документы о его трудоустройстве за рубежом,

– пояснила Лазебная.

Это касается не только работы за рубежом, но и учебы, лечения или служебной командировки.

Шмыгаль дал задание расширить круг получателей субсидий

Отметим, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам расширить круг людей, получающих субсидию. Также, считает глава правительства, следует предоставлять больше информации населению по получению субсидий и разработать решение по погашению задолженностей.

Обратите внимание! Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, что система субсидий в Украине работает в штатном режиме. Сейчас в этой системе – 3 миллиона домохозяйств.