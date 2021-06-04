Рост цен на продукты

Согласно данным Госстата, за год (с апреля 2020 года по апрель 2021 года) цены выросли в среднем почти на 10%. Больше всего выросла цена на: яйца, сахар, подсолнечного масло и хлеб.

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Что повлияло на рост цен

На стоимости продуктов в Украине сказалась ситуация на внешних рынках. По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), рост мировых цен на продовольствие продолжается уже почти год. Прежде всего по словам руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергея Николайчука, это касается "сырьевых" товаров, а именно:

зерновых – цены выросли на 26%, что объясняет годовой рост стоимости хлеба и хлебопродуктов в Украине на 13%;

яиц – цены выросли на 90%, также рост цен на зерновые культуры и корма прямо повлиял на стоимость яиц, ведь стоимость кормов для кур выросла, а соответственно состоялось поднятие цены на продукт;

– подсолнечного масла и сахара – индекс потребительских цен вырос на 63% и 65% соответственно за год ( с апреля 2020 года по апрель 2021 года ), на стоимость сахара повлияло снижение производства в Украине с 1,5 миллиона тонн в 2020 году до 1,1 миллиона тонн в 2021 году из-за существенного сокращения урожая сахарной свеклы.

Как рост цен на продукты влияет на инфляцию

Аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко рост цен на мировых рынках считает дополнительным фактором, который привел к ускорению инфляции и выхода ее уровня за пределы целевого коридора НБУ, составляет 5% ± 1 процентный пунктир.

Аналитик также считает, что по некоторым видам пищевых продуктов могла добавиться и инфляция предложения. Это могло произойти из-за того, что в связи с карантинными ограничениями закрылся ряд вспомогательных предприятий, что привело к разрыву экономических связей, цепочек поставок. Как следствие, это могло привести к локальным снижений предложения и как следствие – рост цен, подытожила эксперт.

Ждать ли снижение цен

Почему цены на подсолнечное масло и хлеб вероятней всего прекратят расти

Руководитель аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин считает, что цены на подсолнечное масло могут снизиться в пределах 10%. Что касается цен на хлебобулочные изделия, то они не уменьшатся, однако останутся прежними и перестанут расти.

Уже есть ожидания, что сбор зерновых и подсолнечника в Украине в этом году должен быть на высоком уровне, соответственно, это должно помочь удержать цены на хлебобулочные изделия и подсолнечное масло на сегодняшных отметках,

– говорит Чурин.

Уровень потребительской инфляции

В апреле потребительская инфляция несколько замедлилась – до 8,4% год к году, однако она все еще осталась за верхней границей целевого диапазона 5% ± 1 процентный пунктир. Нынешнее ускорение инфляции носит временный характер и уже в первом полугодии цены вернутся в целевой коридор, считает Сергей Николайчук.

По его мнению, это произойдет благодаря высокому урожаю зерновых, масличных и других культур, а также снижению мировых цен. Высокие цены на внешних рынках – это, с одной стороны, причина для снижения спроса, но с другой – повод увеличить производство, рассказывает Николайчук.

Именно поэтому во второй половине года можно ожидать постепенное снижение цен как через факторы со стороны спроса, так и из-за предложения,

– рассказывает эксперт.

Уменьшение спроса – сдержит рост цен

Существенный рост цен, которое ощутил на себе широкий круг потребителей, по мнению Евгении Охтырко, может начать отпугивать покупателей, а соответственно замедлит спрос, и цены перестанут расти.

Подорожание импортных товаров

На укрепление курса гривны, как сдерживающего фактора, сейчас вряд ли можно полагаться, если речь идет об импорте. Во-первых, как отметила Евгения Ахтырко, не стоит ожидать стремительного ревальвации гривни. Тогда как умеренное укрепление украинской валюты, по ее мнению, скорее приведет к росту доходов импортеров, а не заметного снижения цен на импортные товары.

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