"Газпром" заявил о готовности транспортировать газ Украиной даже после 2024 года

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать газ по территории Украины после 2024 года. Именно тогда заканчивается действие контракта на транзит российского газа.

В то же время руководитель российской газовой компании отмечает, что вопросы транзита должны решаться "на рыночных условиях и по рыночным ценам".

К слову Без гарантий для Украины: в правительстве объяснили, что не так с соглашением Меркель – Байдена

Вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам,

– подчеркнул Миллер.

Он также заявил, что для объемов новых закупок газа по украинскому маршруту, выше контрактных обязательств, "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита.

Кроме того, Алексей Миллер прокомментировал в этом контексте строительство "Северного потока-2", отмечая, что тот "всегда был исключительно экономическим проектом".

По словам менеджера, его цель – обеспечение надежности и стабильности поставок газа на рынок Евросоюза и снижение стоимости голубого топлива.

Почему это важно