В то же время руководитель российской газовой компании отмечает, что вопросы транзита должны решаться "на рыночных условиях и по рыночным ценам".
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Вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам,
– подчеркнул Миллер.
Он также заявил, что для объемов новых закупок газа по украинскому маршруту, выше контрактных обязательств, "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита.
Кроме того, Алексей Миллер прокомментировал в этом контексте строительство "Северного потока-2", отмечая, что тот "всегда был исключительно экономическим проектом".
По словам менеджера, его цель – обеспечение надежности и стабильности поставок газа на рынок Евросоюза и снижение стоимости голубого топлива.
Почему это важно
- После длительных переговоров "Газпром" и "Нафтогаз" договорились продлить контракт на транзит газа только до 2024 года. И то объемы транзита ежегодно снижаются.
- После договоренности США и Германии завершения строительства "Северного потока-2" стало лишь вопросом времени. Возникает вопрос, что же будет с украинской ГТС после 2024 года.