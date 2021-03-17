Правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, о чем сообщил официальный телеграмм канал Дениса Шмыгаля. Приоритетность власть отдает продуктам питания.

Цены на продукты

Премьер отметил, что, по его мнению, по некоторым группам товаров действительно обоснованный рост через уменьшенную предложение и сезонный фактор. Однако, один из ключевых участников рынка заверил правительство, что сейчас не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости.

Читайте также Аномальный рост цен на продукты: как реагирует на кризис Украина и мир

Это является примером эффективного сотрудничества профильного министерства и представителей рынка,

– прокомментировал Шмыгаль.

Вмешается ли правительство в формирование цен

Денис Шмыгаль, во время пресс-конференции, в ответе на вопрос журналистов издания "Экономическая правда" о том планирует ли правительство вмешиваться в рынок напомнил, что в Украине рыночная экономика, а не плановая.

Мы живем в рыночной экономике или в плановой, правительство должно регулировать цены на продукты или рынок должен регулировать спрос – предложение? Если мы идем в Европу, что записано в нашей Конституции, в Европе регулирования цен правительствами отсутствует,

– ответил премьер.

Поэтому правительство планирует вести диалог, а также может стимулировать производство и увеличивать предложение.

В частности, программа 5 – 7 – 9 может быть направлена на отдельных производителей чего-то,

– отметил Шмыгаль.

Как выросли цены в Украине

Потребительские цены в феврале 2021 года выросли на 7,5% по сравнению с 6,1% в предыдущем месяце. Больше всего подорожали такие продовольственные продукты, как:

масло – на 7,6%,

овощи – на 6,3%,

сахар – на 5,5%.

Топливо и масло выросли в цене на 7,3%.

Подробнее Шмыгаль заявил о попытке манипуляции ценами на продукты: когда ситуация стабилизируется

Получите выгодный кредит для погашения задолженности в других банках, заполнив заявку на сайте Идея Банка.