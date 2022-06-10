Будет ли доллар по 50, рост цен и почему НБУ поднял учетную ставку: интервью с Екатериной Рожковой

Война нанесла серьезный удар украинской экономике. К сожалению, это почувствовали все – серьезно выросли цены на продукты, медицинские товары, горючее, подорожал курс валют (доллар прибавил в цене на черном рынке аж 10 гривен). Для того чтобы уберечь сбережения граждан, Нацбанк радикально повысил учетную ставку. Как это должно повлиять на экономику – объясняет первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Национальный банк Украины 2 июня повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это резкое поднятие имеет целью защитить доходы и сбережения украинцев в национальной валюте. Соответственно, решение будет влиять на курс доллара, кредитование и ставки депозитов в банках.

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Мы побеседовали с первой замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой в рамках проекта "Интервью24" на следующий день после решения по учетной ставке, 3 июня. Первую часть разговора о том, как поднятие учетной стаки повлияет на экономику страны, при каких условиях НБУ вернется к свободному курсообразованию, ждать ли нам доллар по 50 или когда он может вернуться к довоенной цене, что будет с ценами – читайте дальше.

Интервью с первой заместительницей НБУ Екатериной Рожковой: смотрите видео

Почему Нацбанк радикально поднял учетную ставку и как это отразится на экономике

2 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это резкое увеличение. Почему НБУ согласился на такой радикальный шаг и как он должен усилить украинскую экономику?

Действительно, 2 июня мы приняли решение повысить учетную ставку – и сразу же посыпались вопросы: "Почему вы это сделали, стоит или нет? Возможно, нужно было постепенно".

Чтобы дать обоснованный ответ, следует посмотреть, какие изменения произошли в экономике с начала полномасштабной войны.

В первые полтора месяца этой войны экономика фактически была остановлена: большинство предприятий прекратили работу, многие вынуждены были покинуть свои дома, потребности сузились до минимальных (еда, лекарства и т.д.). Но постепенно предприятия, бизнес начали адаптироваться к экономике военного времени и хотя и не в полном объеме, но возобновлять свою работу. Изменились и потребительские настроения населения. Более быстрыми темпами начал возобновляться импорт, создавая спрос на валютном рынке.

Вместе с тем, ускорилась инфляция.

Цены растут, с одной стороны, из-за того, что у нас подорожала логистика, разрушена инфраструктура, не работают порты. Мы видим, что есть прямые потери бизнеса. Это одна часть.

Вторая часть – это стоимость энергоносителей, стоимость горючего. Она также оказывает влияние на себестоимость продукции.

Третье – это вообще мировая инфляция, которую мы импортируем, когда мы импортируем товары. Это влияет на инфляцию в Украине.

Это один из инструментов монетарной политики, с помощью которого Национальный банк Украины устанавливает ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Прежде всего это касается банков и других субъектов денежно-кредитного рынка Украины.

И если сначала, в условиях шока, все думали только о своих базовых потребностях, то сейчас и бизнес, и население вернулись к экономической логике принятия решений.

А экономическая логика в условиях ускорения инфляции говорит, что нужно искать инструменты или активы, которые позволят уберечь от нее гривневые средства.

И что делают люди, когда видят, что растут цены, и у них нет альтернативы? Что они могут сделать? Они могут снять гривны и попытаться купить доллар. Что происходит в этом случае? Спрос на наличный доллар растет, цена на него растет. И мы видим всплески на наличном рынке, спекулятивные всплески курса и так далее.

Если человек не может купить доллар, что он делает? Покупает себе что-нибудь дорогое и надолго, пока оно не подорожало. К примеру, покупает стиральную машину, автомобиль, телевизор… А это, кстати, все импортируемые товары, на которые мы тратим валюту из наших золотовалютных резервов.

Если бы у человека была альтернатива, скажем, положить деньги на депозит под привлекательную ставку, то он мог бы подумать: "А, может, действительно, зачем мне этот телевизор? Пусть пока побудет старый, а я лучше положу деньги на депозит и получу проценты".

Или, скажем, если бы Министерство финансов все же повысило доходность своих военных облигаций, это также стало бы альтернативой покупке валюты или дорогих товаров, учитывая, что очень многие сегодня инвестируют в патриотизм. Но доходность этих облигаций пока значительно ниже инфляции.

Поэтому, когда мы повысили ставку, увидев, что происходит со спросом и в экономике, мы хотели сделать 2 вещи.

Первое – дать возможность гражданам обезопасить свои сбережения от обесценения. Это могут быть банковские депозиты, если банки поднимут ставки. И этими инструментами могут быть ценные бумаги правительства, если правительство опять же повысит ставки.

Что мы получим? В таком случае люди смогут выбирать, что им выгоднее:

приобрести какой-нибудь дорогой товар;

купить наличную валюту по курсу, который не понятен по цене, потому что спекулянты видят спрос и пользуются этим, "задирают" курс. Еще непонятно на самом деле, кто выиграет, приобретя по высокому курсу наличную валюту.

положить деньги на депозит и получать ежемесячный доход или накопительный за какой-то период, частично компенсирующий потери от инфляции.

Если человек не будет покупать дорогие импортные товары, а положит деньги на депозит, то импорт этих товаров сократится и не будет давить на наши золотовалютные резервы. Это упростит ситуацию сегодня, потому что у нас резервы сокращаются. Это понятно, потому что экспорт сократился вдвое по сравнению с довоенным. Валютной выручки сейчас столько нет. Объемы импорта также сократились, но номенклатура почти такая же, как до войны.

Поэтому наше решение повысить учетную ставку – это некий сигнал рынку, с помощью которого мы пытаемся защитить доходы и сбережения граждан, наши золотовалютные резервы и стабилизировать налично-валютный рынок.

Как поднятие учетной ставки повлияет на курс доллара, депозиты, кредиты и крупные компании

Как вы думаете, из-за повышения учетной ставки украинцы будут больше ложить деньги на депозиты и меньше будут брать кредиты? И как это отразится на крупных компаниях – возможно, для них это станет ударом? Ведь особенно сложно будет брать кредиты компаниям, которые будут приобщаться к восстановлению страны.

Сегодня главным фактором, влияющим на стоимость кредита, является риск войны. Банки с начала войны уже подняли процентные ставки по кредитам, несмотря на то, что мы, Национальный банк, не двигали нашу учетную ставку.

Как быть предпринимателям в этом контексте и чего ждать дальше? В самом деле, если банки сейчас поднимут процентные ставки по депозитам, это не будет линейно и напрямую влиять на общую стоимость средств банковской системы. Потому что средства в банковской системе состоят из срочных депозитов, по которым сегодня ставки в гривне на уровне 7 – 7,5% в среднем, и из остатков по текущим счетам, по которым вообще ставки значительно ниже.

Поэтому средняя стоимость гривневых ресурсов в крупных и системно важных банках составляет 3,5% – 4% годовых в гривне. И даже если банки поднимут сейчас ставки по депозитам, на общую стоимость это повлияет очень умеренно.

Следует также понимать, что все будет происходить постепенно. Депозит должен закончиться, потом будет новое депозитное соглашение, то есть это не одномоментное поднятие ставок по всем существующим депозитам. Поэтому не будет такого прямого, быстрого и разрушающего воздействия.

Если возвратиться к ставкам по кредитам.

Во-первых, потому, что общая стоимость ресурсов не подорожает так сильно – она и не должна отразиться по ставкам на кредитах.

Во-вторых, банки сегодня на самом деле конкурируют между собой за хороших клиентов, потому что спрос на кредиты, к сожалению, также сильно подавлен. Инвестиционных кредитов практически нет, потому что нет инвестиций. Но есть кредиты в оборотные средства – и эти предприятия, которые сегодня продолжают работать, имеют поступления. То есть банки конкурируют за них. И эта конкуренция не позволит слишком высоко поднимать ставки.

Третье – сегодня кредитование преимущественно происходит по программе "5-7-9". Это та правительственная программа, по которой правительство компенсирует бизнесу часть процентной ставки. С начала войны по этим программам было выдано 28 миллиардов гривен кредитных средств. Львиная доля этих средств – аграриям (около 17 миллиардов). Это логично, потому что у нас продолжалась посевная. Но сейчас посевная уже постепенно кончается и начинает кредитоваться другой бизнес.

Следовательно, из-за этих факторов не будет разрушительного, очень значительного повышения процентной ставки по кредитам.

Как в принципе повышение учетной ставки должно повлиять на курс валют, ведь сейчас курс продается по 30 – 36 гривен? Начнет ли валюта дешеветь?

Если люди выберут размещение средств в депозиты, а не покупку наличного доллара, то спрос в этом сегменте рынка снизится и соответственно будет влиять на снижение курса. Цена на наличном валютном рынке напрямую зависит от спроса и предложения.

При каких условиях НБУ вернется в свободное курсообразование

Вернемся к курсу. В первый день войны Нацбанк заморозил курс доллара на уровне 29,25 гривны. При каких условиях Нацбанк вернется в свободное курсообразование? Может ли это случиться до конца военного положения?

Давайте разделим наличный и безналичный курс. Мы зафиксировали курс гривны к доллару 24 февраля на уровне 29,25 гривны за доллар для безналичных сделок.

Зачем? Сегодня если я получила валютную выручку и продаю эту валюту на межбанковском рынке, то делаю это по курсу 29,25 + 1%. И все говорят: "Экспортерам не выгодно". Но когда я как экспортер (скажем, я аграрий), покупаю удобрения, а мы их импортируем, то я тоже их покупаю за 29,25 + 1%. То есть, у нас зафиксирован курс для экспортно-импортных операций. Когда экспортеры покупают, они покупают по тому же курсу.

Дальше. Когда импортеры сегодня завозят в Украину товары критического импорта, которые нужны для обороны, в том числе горючее, медицинские товары, они импортируют их тоже по курсу 29,25 гривны. И население, которое идет покупать медицинские товары, горючее, продукты питания – тоже покупает их по этому же курсу.

Более того, сотрудники компаний-экспортеров и компаний-импортеров – это обычные граждане, то есть потребители товаров. Если бы этот курс на безналичном рынке был выше, то в первую очередь пострадали бы конечные потребители, потому что они покупают все эти товары. Это также давило бы на бизнес, потому что сотрудники, вероятно, просили бы повышения зарплат.

Поэтому этот курс четко зафиксирован и введены валютные ограничения. Зачем мы это делаем? Потому что наши международные резервы сегодня лишились огромной части регулярных поступлений. Нам нечем их заменить. Поэтому мы должны каким-то образом сократить расходы. Мы сократили их, когда ввели перечень критического импорта (который, к сожалению, сегодня уже расширен почти до 100% довоенного), когда запретили продавать безналичную валюту гражданам.

Поэтому на безналичном рынке эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим какой-либо относительной стабилизации. Что я имею в виду? В первую очередь, пока мы не увидим, что экспорт понемногу возобновляется и есть какие-то регулярные поступления. Скажем, сейчас Минагро и правительство работают над тем, чтобы расширить возможности экспортеров. Если будет возможность расширить экспорт, поступлений будет больше – и это поможет стабилизировать рынок.

Второе – нужно вернуть пошлины на импортный товар. Соответственно, спрос на импорт и его объем должны сократиться. И это будет так: поступление в резервы увеличивается, а утечка из резервов понемногу уменьшается.

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Далее – международная финансовая помощь. Сейчас будет нарабатываться механизм, когда анонсированные 19 миллиардов долларов (от G7 и ЕС) и 8 миллиардов долларов (от Соединенных Штатов) будут к нам поступать, с какой регулярностью. Они также позволят нам получить регулярные поступления.

При реализации этих условий мы сможем говорить о том, когда и как возвращаться к рыночному курсу на безналичном сегменте. И это будет постепенно, осторожно, чтобы предотвратить прыжки курса. Я не могу вам сказать: "Это будет через месяц или через два". Это не вопрос даты. Есть сложившиеся соответствующие предпосылки, при которых рынок будет способен к сбалансированию.

Банки сейчас продают людям только ту валюту, которую раньше выкупили. Зачем такое ограничение, если банки свободны в выборе курса? Или снятие НБУ ограничений по наличному курсу вернуло операции на легальный рынок?

Вот мы говорим о наличном рынке, не имеющем никакого отношения к критическому импорту.

Кто-то хочет просто приобрести валюту для себя, кто-то покупает валюту для финансирования так называемого серого импорта – когда мы купили валюту и уехали за границу, приобрели там какой-то товар, привезли и начинаем его продавать в Украине.

В первую очередь – это не критические потребности государства. Поэтому тратить дефицитные резервы на эти операции – не наша задача.

Поэтому мы позволяем банками продавать столько, сколько они выкупили у населения. Если бы мы сказали "продавайте сколько хотите", то банкам нужно было бы где-то брать эту валюту? Это значит, что мы должны из своих резервов ее продать. По сути, мы бы тратили резервы не на критический импорт, а на то, чтобы удовлетворить потребности населения в наличном долларе. А это сегодня, в условиях войны, не наша задача.

Почему ФЛП конвертируют валюту по разному курсу

Недавно соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что своим последним решением Нацбанк фактически отменил единый курс – и теперь конвертация для ФЛП происходит по разному курсу – в приложении, в кассах банков. В частности, ФЛП, получающие доход в долларах, а это большая часть айтишников, жалуются, что новая политика НБУ урезала их доходы в валюте на 17 – 20%. Раньше они могли продавать доллар условно за 29,55 гривны, а покупать по той же цене. Соответственно, сейчас они могут покупать доллар по рыночному курсу – 30 – 36 гривен. Можете разъяснить эту ситуацию, пожалуйста?

Конечно. Хочу сказать, что безналичный и наличный курс никогда не были одинаковыми. Никогда в жизни. Сколько я себя помню, они всегда отличались. Имеются операционные расходы, отличающие безналичные операции от наличных. Но есть еще операции этого спекулятивного спроса, когда наличный курс реагирует быстрее.

Второй момент – карточные курсы или курсы по расчету картами – они также никогда не были одинаковыми с официальным курсом или с курсом безналичного рынка. Они отличались и обычно были выше – и курс, и комиссия. Потому такая ситуация была всегда. Это чтобы мы понимали контекст, потому что иногда люди просто манипулируют.

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Теперь вернемся к ФЛП-айтишникам. Сегодня они являются физическими лицами предпринимателями, зарегистрированными в Украине, у которых есть определенные налоговые преференции. Они получают валютную выручку и, как и все экспортеры, имеют ее по курсу, который сегодня зафиксирован – 29,25+1%, потому что у нас для всех экспортеров абсолютно одинаковая политика. У нас нет такого, что мы какой-нибудь сегмент или определенную отрасль выделяем. Они являются предпринимателями-экспортерами и в то же время являются физическими лицами. Если они получили выручку и продали ее, затем используют на собственные нужды.

Скажите, пожалуйста, есть ли у ФЛП-айтишников преференции перед обычными гражданами Украины? Я думаю, что нет. А особенно, учитывая те налоговые преференции, которые у них уже есть.

Почему, условно говоря, какой-то человек, продающий на базаре овощи и фрукты и потом покупающий доллар, чтобы защитить сбережения, должен покупать его по курсу наличного рынка? А ФЛП-айтишник, который такое же физическое лицо, должен покупать по какому-то другому курсу? Поэтому ответ на вопрос – условия абсолютно одинаковые для всех.

Мы должны помнить, что мы находимся в состоянии войны. Поэтому наша общая главная задача – Национальный банк, Кабмин и Минфин – обеспечить стабильную работу страны. В первую очередь, должны быть обеспечены военные и социальные нужды. Мы тратим резервы только на самое необходимое, пока не будет каких-то постоянных поступлений, когда увидим, что рынок сможет себя сбалансировать.

Поэтому надо просто понимать, что мы воюющая страна. Хотя у нас постепенно восстанавливается экономика, это происходит медленно и не полностью. Сокращаются заработные платы, бюджет очень нуждается. И наши основные задачи сейчас, чтобы страна выстояла – и могла потом восстановиться и развиваться.

Снимают ли сейчас украинцы валюту за границей и перепродают ее здесь на черном рынке

Сейчас украинцы за границей имеют возможность снимать деньги по низкому курсу, то есть это примерно 32 гривны для заграницы. А украинцы, которые остались здесь, покупают доллары по 36 – 38 гривен. Насколько справедлива эта ситуация? И продолжают ли украинцы после частичной отмены ограничений по курсу в дальнейшем спекулировать, снимая деньги – доллары и евро – за рубежом и продавать их здесь на черном рынке?

Этот банкоматный туризм несколько сокращается. Мы же недавно изменили правила установления курса для операций за рубежом, поэтому будем наблюдать за ситуацией. Я ожидаю, что они сработают, и этот банкоматный туризм прекратится.

Кстати, когда мы позволили банкам продавать-покупать наличную валюту без ограничения по курсу, то есть отпустили курс, сразу увидели улучшение. В каком смысле? Если раньше люди получали перевод из-за рубежа в валюте или им на жизнь нужно было снять какую-то часть валюты и продать ее, проконвертировать в гривну, они приходили в банк, забирали эту наличную валюту и уходили в небанковское финансовое учреждение – в обменный пункт. Там эту валюту продавали.

С тех пор, как мы разрешили банкам покупать и продавать валюту по сложившемуся на наличном рынке курсу, эта тенденция заметно изменилась. Сегодня люди не забирают валюту из банка, чтобы пойти в обменник. Если им нужно конвертировать деньги, они делают это прямо в банке. Это положительно.

И это очень положительно отразилось на наличном курсе, потому что после того всплеска безумного он понемногу начал спадать. Думаю, что постепенно мы этот вопрос сбалансируем. Люди получат дополнительные возможности, как защитить свои деньги от инфляции, сократится спрос и тем самым прекратятся эти всплески.

Будет ли доллар по 50 и сможем ли мы вернуться к довоенному курсу 26 гривен за доллар

В конце мая мы замечали ситуацию, когда курс доллара стремительно дорожал. Сейчас НБУ повысил учетную ставку, которая должна повлиять на него. Однако реальна ли угроза, что курс и дальше будет стремительно расти? Ждать ли нам доллар по 50?

Мы никогда не прогнозируем курс. Он определяется спросом и предложением. Безналичный курс мы зафиксировали, потому что спрос и предложение – не сбалансированы. Сегодня предложения валюты гораздо меньше, чем спроса. Если бы Национальный банк не зафиксировал курс, это был бы шок для экономики.

Если говорить о наличном рынке, то принцип формирования курса точно такой же – спрос и предложение. Люди сегодня ощущают давление со стороны цен и инфляции и действительно пытаются защитить себя, не имея других инструментов. Чем больше спрос, тем больше могут быть колебания курсов. К сожалению, это спекулятивный рынок. Давайте говорить откровенно – он на спрос реагирует поднятием курса.

Переход или перенаправление наших граждан в сторону сбережений с повышением нашей ставки должен сбалансировать этот рынок.

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Как думаете, сможем ли мы вообще вернуться к довоенному курсу доллара – 26 гривен? И каков будет курс после завершения войны? Он останется на уровне 34 – 36 гривен или начнет падать?

Что будет после окончания войны? Здесь можно делать много разных прогнозов, но я абсолютно уверена в том, о чем сегодня говорит весь мир – о плане Маршала для Украины. О том, что страны-партнеры и бизнес после войны будут помогать нам инвестициями в восстановление страны. Поэтому я верю в то, что с восстановлением страны, с восстановлением экономики стабилизируются и все остальные вопросы.

А каково будет конкретное значение курса – это определит рынок, спрос и предложение.

Будет ли резкий скачок цен на продукты из-за подорожания валют

Кроме доллара в Украине серьезно выросли и другие валюты – евро, фунт стерлингов, злотый. Когда ситуация с ними может улучшиться? И учитывая, что стремительно дорожает валюта – значительно подорожали и продукты питания, товары первой необходимости. Украинцам готовиться к еще большему прыжку или, по вашему мнению, цены могут остаться на том уровне, на котором есть сейчас?

Основная причина ускорения инфляции заключается не в росте курса наличного доллара. На цены сильно давят последствия войны. Это нарушение логистики, неравномерный спрос, ликвидирование компаний, огромные издержки бизнеса. С другой стороны, могу сказать, что из-за того, что у нас ограниченный экспорт, у нас дешевле такие товары как курица, растительное масло, яйца.

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Для того чтобы рост цен был контролируемым, мы держим фиксированный безналичный обменный курс, по которому покупают товары импортеры за рубежом. Соответственно, мы сдерживаем рост цен на импортируемые товары и одновременно это влияет и на товары, производимые в Украине. Потому что наши производители также используют импортные товары.

Также правительство зафиксировало цены на жилищно-коммунальные услуги. Для населения это огромная помощь.

Мы как Национальный банк говорим о нашем оценочном видении того, какой будет инфляция. В этом году мы видим, что она может превысить 20%. Ценообразование по конкретным товарам может немного отличаться.

Для того чтобы как-то нивелировать это влияние инфляции на наших граждан, что мы делаем? Правительство фиксирует цены на жилищно-коммунальные услуги, мы держим фиксированный курс на безналичном рынке, и это сдерживает удорожание импорта. Также мы повысили учетную ставку, чтобы банки повысили ставки по депозитам, а правительство – по облигациям, и люди могли получить дополнительный доход, который обезопасит их сбережения.

Вторую часть интервью с Екатериной Рожковой о работе Нацбанка во время войны, ситуации с банками на оккупированных территориях, расходах и потребностях бюджета, состоянии экономики и ее восстановлении – читайте на сайте 24 канала вскоре.