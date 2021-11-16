Вошел в аккаунт из оккупированного Крыма: брокер США заморозил счет россиянина

Американский брокер Interactive Brokers заблокировал счет российского клиента. Все потому, что он вошел в аккаунт с территории оккупированного Крыма.

В отношении оккупированного Крыма действуют санкции США. О блокировании россиянина сообщил представитель одного из пользователей Interactive Brokers.

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Как заблокировали счет

Такой пост больше недели назад появился и на сайте Reddit в ветке, которая посвящена Interactive Brokers. Брокер запретил какие-либо действия с территории оккупированного Крыма с августа этого года. В компании напомнили о санкциях США.

У россиянина был счет в Interactive Brokers с шестизначной суммой в долларах. Там были позиции различных американских ETF.

Этим летом я посетил Крым и с его территории вошел в свой счет в IB, чтобы проверить баланс,

– рассказал клиент.

В компании не могут назвать сроки, когда счет разблокируют.

Что известно об американских санкциях из-за оккупации Крыма