В отношении оккупированного Крыма действуют санкции США. О блокировании россиянина сообщил представитель одного из пользователей Interactive Brokers.
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Как заблокировали счет
Такой пост больше недели назад появился и на сайте Reddit в ветке, которая посвящена Interactive Brokers. Брокер запретил какие-либо действия с территории оккупированного Крыма с августа этого года. В компании напомнили о санкциях США.
У россиянина был счет в Interactive Brokers с шестизначной суммой в долларах. Там были позиции различных американских ETF.
Этим летом я посетил Крым и с его территории вошел в свой счет в IB, чтобы проверить баланс,
– рассказал клиент.
В компании не могут назвать сроки, когда счет разблокируют.
Что известно об американских санкциях из-за оккупации Крыма
- Когда Россия в 2014 году оккупировала Крым, Евросоюз ввел санкции. Тогда же ограничения наложили и США. Они влияют на банковский, финансовый и энергетический сектора государства-агрессора.
- Поэтому с июля 2016 года санкции продлевают каждые 6 месяцев. Это сделали и в июне 2021 года.