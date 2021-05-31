Revolut запустил перевод денег в Украину: какие преимущества будут доступны украинцам

31 мая 2021 , 09:23
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Источник:

ain.ua

Известный британский Финтех-сервис Revolut запустил услугу денежных переводов в Украину, о чем оповестил своих пользователей в формате рассылки. Теперь они смогут отправлять в Украину средства более чем в 30 валютах.

Денежный перевод с помощью Revolut

С помощью необанка Revolut, на карты украинских банков можно высылать суммы в долларах, швейцарских франках, фунтах и ​​других валютах. Однако, заметьте, что гривна пока не поддерживается. 

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Комиссия за перевод составит от 3 до 5 евро.

Сколько времени будут идти деньги. Деньги будут идти на счет получателя от 3 до 5 рабочих дней.

Что нужно, чтобы осуществить перевод

Чтобы осуществить денежный перевод, пользуясь услугами Revolut, согласно инструкции в письме, нужно:

  1. зайти в раздел платежей Payments;
  2. выбрать Send и затем создать новый платеж (New);
  3. выбрать Add a bank recipient и затем выбрать Украину;
  4. потом добавить полное имя, номер счета и код BIC / SWIFT получателя;
  5. добавить получателя;
  6. нажать на получателя и ввести сумму денег;
  7. затем нажать Continue;
  8. проверить данные платежа и собственно отправить сам платеж.
Обратите внимание. В пресс-службе компании сообщили, что полноценно сервис в Украине еще не запустился и новостей об этом пока нет.

Что известно о Revolut

Revolut – финтех-проект, банк без отделений, а все операции проводятся с помощью приложения на смартфоне. Особенностью банка является отсутствие комиссии при обмене валют. Сервис работает в нескольких десятках стран и им пользуется более 8 миллионов человек. В 2018 году Revolut стал "единорогом", а также получил лицензию Банка Литвы, которая дает право работать во всех странах ЕС.  Единорога называют стартапы с технологической отрасли, стоимость которых составляет 1 миллион долларов и больше.
Автор: Дар'я Вереньова