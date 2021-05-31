Revolut запустил перевод денег в Украину: какие преимущества будут доступны украинцам

Известный британский Финтех-сервис Revolut запустил услугу денежных переводов в Украину, о чем оповестил своих пользователей в формате рассылки. Теперь они смогут отправлять в Украину средства более чем в 30 валютах.

Денежный перевод с помощью Revolut

С помощью необанка Revolut, на карты украинских банков можно высылать суммы в долларах, швейцарских франках, фунтах и ​​других валютах. Однако, заметьте, что гривна пока не поддерживается.

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Комиссия за перевод составит от 3 до 5 евро.

Сколько времени будут идти деньги. Деньги будут идти на счет получателя от 3 до 5 рабочих дней.

Что нужно, чтобы осуществить перевод

Чтобы осуществить денежный перевод, пользуясь услугами Revolut, согласно инструкции в письме, нужно:

зайти в раздел платежей Payments; выбрать Send и затем создать новый платеж (New); выбрать Add a bank recipient и затем выбрать Украину; потом добавить полное имя, номер счета и код BIC / SWIFT получателя; добавить получателя; нажать на получателя и ввести сумму денег; затем нажать Continue; проверить данные платежа и собственно отправить сам платеж.

Что известно о Revolut Revolut – финтех-проект, банк без отделений, а все операции проводятся с помощью приложения на смартфоне. Особенностью банка является отсутствие комиссии при обмене валют. Сервис работает в нескольких десятках стран и им пользуется более 8 миллионов человек. В 2018 году Revolut стал "единорогом", а также получил лицензию Банка Литвы, которая дает право работать во всех странах ЕС. Единорога называют стартапы с технологической отрасли, стоимость которых составляет 1 миллион долларов и больше.

Обратите внимание. В пресс-службе компании сообщили, что полноценно сервис в Украине еще не запустился и новостей об этом пока нет.