Денежный перевод с помощью Revolut
С помощью необанка Revolut, на карты украинских банков можно высылать суммы в долларах, швейцарских франках, фунтах и других валютах. Однако, заметьте, что гривна пока не поддерживается.
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Комиссия за перевод составит от 3 до 5 евро.
Сколько времени будут идти деньги. Деньги будут идти на счет получателя от 3 до 5 рабочих дней.
Что нужно, чтобы осуществить перевод
Чтобы осуществить денежный перевод, пользуясь услугами Revolut, согласно инструкции в письме, нужно:
- зайти в раздел платежей Payments;
- выбрать Send и затем создать новый платеж (New);
- выбрать Add a bank recipient и затем выбрать Украину;
- потом добавить полное имя, номер счета и код BIC / SWIFT получателя;
- добавить получателя;
- нажать на получателя и ввести сумму денег;
- затем нажать Continue;
- проверить данные платежа и собственно отправить сам платеж.