Об этом сообщает британская транснациональная коммунальная компания по производству электроэнергии и газа National Grid в своем ежегодном прогнозе.

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Как Великобритания поможет Европе

Общий спрос на газ в Великобритании прогнозируется на уровне 34 миллиарда кубометров в течение следующих 6 месяцев против 31,9 миллиарда кубических метров за аналогичный период прошлого года. Такой же объем – в основном из Северного моря и Норвегии – страна получит. Объем снабжения тоже вырастет по сравнению с прошлым годом.

Но благодаря своим запасам Великобритания сможет экспортировать газ в Европу через интерконнекторы. National Grid ожидает, что средний объем экспорта Великобритании в Европу составит 5,4 млрд кубометров по сравнению с 0,7 млрд кубометров прошлого летнего периода.

Как никогда важна будет поставка сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что его объемы этим летом тоже возрастут – с 5,1 млрд до 6,4 млрд кубометров.

Зачем Европе помощь

В то время как Великобритания получала лишь около 3% своего газа из России, ЕС же был зависим от России на 40%. Из-за полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, большинство стран Европы стремятся уменьшить свою зависимость от российского газа как можно скорее.

В прошлом месяце Россия хотела вынудить Европу платить за газ рублями, но страны ЕС (за исключением Венгрии) отказались это делать. Поэтому существует обеспокоенность, что Европе не будет хватать газа.

Эта неопределенность в сочетании с высокими ценами на газ и низким уровнем хранилищ в ЕС означает, что могут потребоваться большие объемы газа из альтернативных источников, чтобы пополнить хранилища ЕС до минимальных уровней в рамках подготовки к зиме 2022 – 2023 годов,

– говорится в сообщении National Grid.



Сколько ЕС платит за российский газ / Инфографика 24 канала