О том, что на территории Украины может запустить свое производство Bosch, 9 сентября сообщил президент группы в Украине, России, Беларуси, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффан Гоффманн. Это произошло после его встречи с первым вице-премьером – министром экономики Алексеем Любченко в Киеве.

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Возможно появление производства Bosch в Украине

Украина для нас – интересный и важный регион для инвестирования. Имеем серьезные намерения организовать здесь мощности по производству электроинструмента,

– отметил Гоффманн.

По его словам, сейчас в процессе исследования локация для производства. Кроме того, анализируют близость рынков сбыта, вопросы квалифицированной рабочей силы и организационные аспекты.

В ответ Любченко заявил о готовности правительства Украины сотрудничать с бизнесом и всячески содействовать в развитии его проектов. Он также отметил наличие законодательного пакета для поддержки стратегических инвесторов.

Во время встречи стороны обсудили преференции для крупных инвесторов и важные для Украины направления развития экономики в сферах декарбонизации, зеленой энергетики, накопления энергии.

Компания Bosch: что о ней известно

Bosch – немецкая электротехническая и машиностроительная фирма, производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники.

Компанию в 1886 году в городе Штутгарт основал Роберт Бош. Тогда она называлась "Мастерская точной механики и электротехники".

В состав группы входит Robert Bosch GmbH и примерно 460 дочерних и региональных компаний. Компания представлена почти в 150 странах мира.

Источник: Википедия